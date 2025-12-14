Leggi il settimanale
Guerra, filosofia e misticismo. Il mondo di Alessandro Magno

Su Focus per tre domeniche un documentario e uno speciale inediti sul più grande conquistatore della storia

Alessandro Magno entra a Babilonia
Nell'epoca dei simboli usa e getta, che durano una stagione se va bene, risaltano ancora di più figure che da millenni resistono potenti nell'immaginario e nella cultura popolare. Uno di questi è senza dubbio Alessandro Magno (356 - 323 avanti Cristo) ed è un bel regalo televisivo quello che Focus offre oggi domenica 14 dicembre e poi il 21 e il 28. Il ritratto ad ampio spettro di uno dei condottieri più significativi di sempre e della sua rilevanza non solo strategica e militare ma pure politica e culturale. In sostanza, andrà in onda in prima serata il documentario inedito Alessandro Magno: tra storia e leggenda accompagnato dagli speciali in prima visione assoluta ed esclusiva Alessandro magno oltre la storia, a cura di Laura Pepe, docente, saggista, divulgatrice e volto ben conosciuto di Focus sin dal 2019. In questi speciali sono stati incontrati e intervistati Gastone Breccia, docente di Storia Bizantina e Storia Militare Antica all'Università di Pavia, Imma Eramo, ricercatrice di Filologia Classica all'Università di Bari, e di Michele Bellomo, docente di Antichità e Istituzioni Romane alla Statale di Milano. In concreto, ogni serata avrà l'introduzione di Pepe, poi il doc e infine l'approfondimento Alessandro Magno oltre la storia. Nella prima puntata, in particolare si delineano il rafforzamento politico e militare, ma pure culturale, della Macedonia sotto il regno di Filippo II, padre di Alessandro, che lo affida ad Aristotele per affinarne le doti umane e culturali. Poi le innovazioni tattiche e organizzative pensate per l'esercito dal giovane sovrano e lo sviluppo del suo carattere imperniato sull'attrazione quasi predittiva per l'Iliade. Nelle altre puntate si passerà attraverso la creazione della leggenda grazie a conquiste epocali, al carisma del comandante, all'uso della falange macedone e della cavalleria del re in una originale e poi copiatissima tecnica "incudine e martello".

Nell'ultima puntata l'apoteosi e la fine di Alessandro Magno ormai a capo di un impero sterminato ma sempre più isolato nella sua veste divina. Per concludere, un viaggio affascinante nel mondo di una delle figure più luminose della Storia.

