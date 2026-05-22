Al Arabiya: "Annuncio accordo Iran-Usa nelle prossime ore, entrerà in vigore subito"

Potrebbe arrivare entro poche ore l’annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A riferirlo è Al Arabiya, secondo cui la bozza finale dell’intesa, mediata dal Pakistan, sarebbe ormai pronta.Tra i punti principali figurano il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e una progressiva revoca delle sanzioni statunitensi. Secondo le fonti dell’emittente emiratina, l’accordo entrerebbe in vigore subito dopo l’annuncio ufficiale delle due parti.
BREAKING: The final draft of a possible agreement between the United States and Iran, mediated by Pakistan, is expected to be announced within hours, according to Al Arabiya sources. Its key terms include the following:— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 22, 2026
Final draft of possible US-Iran agreement mediated by… pic.twitter.com/Fb0gTmv8nd
Media israeliani, Iran potrebbe attaccare a sorpresa Paesi Golfo e Israele
"L'Iran potrebbe star pianificando un attacco a sorpresa con missili e droni contro gli Stati del Golfo e Israele". Lo riferisce il Jerusalem Post. L'ipotesi di un attacco preventivo da parte dell'Iran è emersa dopo una valutazione della situazione con i vertici militari e il ministro della Difesa Israel Katz. Funzionari della sicurezza israeliana hanno indicato che Teheran potrebbe tentare di agire prima che Stati Uniti e Israele decidano che la via diplomatica non è più percorribile e lanciare un attacco a sorpresa simile a quello all'inizio dell'operazione Epic Fury e dell'operazione Roaring Lion. La Direzione operazioni dell'Aeronautica dell'Idf ha condotto una serie di colloqui con gli omologhi americani per migliorare la prontezza operativa, compreso il trasferimento di informazioni di intelligence su attività iraniane insolite.
Media, anche il Qatar invia negoziatori a Teheran per finalizzare accordo
Una squadra negoziale del Qatar è arrivata oggi a Teheran in coordinamento con gli Stati Uniti per contribuire a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran e risolvere le questioni in sospeso. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito citando una fonte a conoscenza della questione. Doha, che ha svolto un ruolo di mediatore nella guerra di Gaza e in altre tensioni internazionali, si era finora tenuta lontana dal ruolo di mediatrice nella guerra con l'Iran, sottolinea la Reuters, dopo essere stata attaccata da missili e droni iraniani durante l'ultimo conflitto.
Il capo negoziatore pachistano a Teheran per incontri su accordo con Usa
Il capo dell'esercito pachistano, Asim Munir, è partito per Teheran, secondo quanto riportato dai media statali iraniani che citano un'alta fonte diplomatica a Islamabad. Munir, considerato una figura chiave per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, incontrerà alti funzionari di Teheran, mentre il ministro degli Interni del Pakistan, Mohsin Raza Naqvi, rimane nella capitale della Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo, a testimonianza dell'intensificarsi delle trattative fra i due Paesi.
Al Arabiya: "Annuncio accordo Iran-Usa nelle prossime ore, subito in vigore"
Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo - già riportati da media sauditi - includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e la graduale revoca deIle sanzioni statunitnesi. L'accordo, riferiscono le fonti della tv emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
"Emirati con Qatar e Arabia Saudita in pressing su Trump, non riparta la guerra"
Gli Emirati Arabi Uniti in pressing su Donald Trump insieme al Qatar e all'Arabia Saudita affinché non riprenda la guerra Iran. In telefonate separate con il presidente statunitense, i leader dei tre paesi hanno detto al commander-in-chief che un'azione militare non riuscirebbe a centrare gli obiettivi americani con l'Iran. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali comunque gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e l'Arabia Saudita hanno posizioni diverse sul tipo di accordo diplomatico che gli Stati Uniti dovrebbero perseguire con l'Iran.