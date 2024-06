Blitz ucraino con missile Atacms su spiaggia russa. Mosca: "Usa responsabili"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un missile Atacms lanciato dall'Ucraina, l'unico di cinque non intercettato dalle difese russe, ha colpito Sebastopoli provocando una strage di civili. Il governatore della città, Mikhail Razvozhayev, ha parlato di cinque vittime, compresi tre bambini, e 119 feriti. Molte delle persone coinvolte erano bagnanti sulla spiaggia di Uchkuyevka. " Un missile deviato dalla sua traiettoria dalla difesa aerea è esploso sulla città ", ha denunciato il ministero della Difesa a Mosca. La tensione è alle stelle, visto che lo stesso dicastero ha puntato il dito contro Washington, che ha fornito questi missili al governo ucraino, e Kiev, responsabile del raid. Il Cremlino si è subito attivato per monitorare la situazione, con Vladimir Putin che sarebbe in costante contatto con l'esercito e i responsabili dei soccorsi. Ricordiamo che gli Atacms (Army Tactical Missile System) sono missili balistici terra-terra considerati a corto raggio (inferiore a 1000 chilometri); quelli ricevuti da Kiev avrebbero una portata di 160 chilometri.

L'attacco ucraino (con missile Usa) contro Sebastopoli

Al momento il bilancio dell'attacco missilistico sferrato dalle forze armate ucraine è di cinque vittime, compresi tre bambini, mentre altri cinque sono in terapia intensiva. " Sfortunatamente, abbiamo attualmente 124 persone coinvolte, di cui tre bambini e due adulti morti. Inoltre, cinque bambini sono attualmente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale cittadino ", ha dichiarato Razvozhaev, aggiungendo che la maggior parte delle vittime ha riportato ferite da lievi a moderate e ha ricevuto assistenza medica.

Dal canto suo Putin - ha reso noto ancora il Cremlino - ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime in una conversazione telefonica e ha incaricato le autorità federali di fornire assistenza a Sebastopoli e un volo da Mosca è già stato inviato. Lunedì a Sebastopoli è stato intanto dichiarato un giorno di lutto cittadino per quanto accaduto.



Da quanto fin qui emerso, le forze di difesa aerea della città hanno respinto un attacco missilistico su Sebastopoli. Il ministero della Difesa russo ha riferito che le forze armate ucraine hanno utilizzato missili Atacms forniti dagli Stati Uniti con testate a grappolo, quattro di loro sono stati abbattuti, ma uno è stato deviato dalla difesa aerea russa ed è esploso sulla città.

Cinco civiles murieron, entre ellos dos menores de edad de 2 y 9 años, y otros 124 resultaros heridos por un ataque ucraniano sobre una playa de la ciudad rusa de Sebastopol en Crimea. pic.twitter.com/SuhCJUJ7Oz — Alertageo (@alertarojanot) June 23, 2024

Alta tensione tra Mosca e Usa

" Il presidente è in costante contatto con la direzione del blocco sociale e sanitario. La cosa principale ora è fornire tutta l'assistenza necessaria alle vittime. Il presidente è anche in costante contatto con i militari ", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Durissima la posizione di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha invitato le Nazioni Unite a " condannare l'atto di terrorismo " avvenuto in Crimea, parlando di persone " uccise dal regime di Kiev e dalle armi americane ".

Il Ministero della Difesa russo ha inoltre accusato gli Stati Uniti di avere delle " responsabilità " per le esplosioni a Sebastopoli che hanno ucciso cinque persone e ferite un centinaio, in quanto l'attacco, secondo Mosca da parte ucraino, sarebbe stato effettuato con missili statunitensi Atacms forniti a Kiev.

" La responsabilità dell'attacco missilistico deliberato contro i civili a Sebastopoli è

Tali azioni non rimarranno senza risposta

innanzitutto di Washington, che ha fornito queste armi all'Ucraina", oltre che delle autorità di Kiev, ha dichiarato il dicastero in un comunicato. "", ha aggiunto.