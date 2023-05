La Cia recluta spie russe sui social: il video pubblicato su Telegram

La guerra in Ucraina non è certo la prima a essere combattuta anche sui social, ma indubbiamente è quella dove il ruolo di internet si sta rivelando fondamentale. Forse anche per questo la Cia, l'agenzia di spionaggio statunitense, ha deciso di lanciare un video su Telegram e YouTube dove si invitano i russi a collaborare. Una circostanza che potrebbe sembrare paradossale o grossolana. Dagli Stati Uniti però si punta a intercettare i russi delusi da Putin, quasi un modo per lanciare un'alternativa a chi non crede nelle iniziative militari del Cremlino.

Il video diffuso sui social

Il video inizia con una scena di ordinaria quotidianità. Una donna si alza dal letto, mentre il marito si prepara a uscire di casa. Di sottofondo, una voce fuori campo in russo parla della vita sempre immaginata, una vita serena e tranquilla. Poi una domanda: "Perché la vita di alcune persone ha più valore rispetto alla vita di altre?". Forse una prima chiara allusione alla guerra in Ucraina e a quanto sta accadendo al di là del confine russo.

La scena poi vira su un uomo seduto sul letto. L'uomo, inquadrato di spalle e in penombra, sembra dubbioso e indeciso se prendere o no una decisione. E infatti, in quel momento, la voce fuori campo parla della necessità di prendere delle scelte. "Sopravvivere - si sente di sottofondo - non vuol dire sopportare invano". Qui l'invito a prendere una posizione risulta esplicito. Si fa leva su tutti quei russi delusi dall'andamento della guerra e preoccupati per le vite di altre persone, sia al fronte che nelle città raggiunte dal conflitto. Nel video spunta anche una donna in preda al dubbio. Sia l'uomo che la donna lavorano nella sicurezza, almeno stando ad alcuni ambienti in cui vengono girate le immagini.

"La vera rivoluzione - continua poi la voce fuori campo - dove cambiamenti impercettibili si fanno strada nelle anime delle persone". Chi parla vuole suggerire all'interlocutore di prendere posizione e di attuare qualcosa per cambiare la realtà e infatti subito dopo arriva un affondo volto a richiamare, quasi paradossalmente, l'animo patriottico dei russi. "Questa è la mia Russia - recita la voce di sottofondo - questa sarà sempre la mia Russia. Io sono sopravvissuto, la mia famiglia è sopravvissuta e potremo vivere con dignità grazie alle mie azioni".

Tradire Putin, in poche parole, per salvare il Paese. Uno slogan che la Cia spera faccia effetto e porti diversi russi impegnati nella sicurezza a rivelare informazioni utili. Nel video spazio anche a delle informazioni per coloro che decidono di "passare" dall'altro lato della barricata. Sono state infatti scritte istruzioni testuali per l'utilizzo di un browser Tor e accedere così al "deep web" e a tutti gli strumenti di crittografia con cui la Cia garantisce protezione.

Il perché della scelta di un video

Se il messaggio dell'agenzia di spionaggio statunitense è apparso chiaro, non poche curiosità sono emerse riguardo i motivi che hanno portato al lancio di un video di reclutamento. Una modalità tutt'altro che segreta e che ha reso palese anche al Cremlino la volontà della Cia di reclutare spie in Russia. "La Cia vuole sapere la verità sulla Russia e sta cercando persone affidabili che possano dirci questa verità", hanno fatto sapere, tramite una nota, dalla sede dell'agenzia Usa.

Nel deep web viaggiano già da mesi informazioni del genere. La stessa Fsb, l'agenzia di spionaggio russa, ha scoperto che alcuni agenti impegnati nella sicurezza hanno fornito, in cambio di compensi, informazioni sensibili a cittadini ucraini. Episodi di corruzione che hanno allarmato e non poco il Cremlino. La Cia adesso probabilmente vuole raggiungere un pubblico più ampio. Cercando, contestualmente, persone più affidabili e in grado di dare informazioni più per spirito di servizio che per ricevere compensi. Sempre nella stessa nota, funzionari dell'agenzia Usa hanno scritto di aspettarsi decine di diplomatici e informatici pronti a fornire notizie utili contro Mosca.