Diretta | Kiev pronta ad accettare zona demilitarizzata. Mosca porta in tribunale l'Ue sui beni congelati

A seguito di un attacco aereo delle forze russe su Odessa, le infrastrutture sono state danneggiate e parte della città ucraina è rimasta senza elettricità e acqua.Secondo Ukrinform, la notizia è stata riportata su Telegram dal capo dell'Amministrazione militare regionale di Odessa, Serhii Lysak."Odessa è stata sottoposta a un altro attacco nemico. Le infrastrutture sono state danneggiate. Parte della città è rimasta senza elettricità e acqua", si legge nella nota riportata da Ukrinform.Secondo il funzionario, al momento non si hanno informazioni sulle vittime. Tutti i servizi competenti stanno lavorando sul posto, ha aggiunto Lysak.