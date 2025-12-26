Donbass, Nato e aggressione russa: tutti i 20 punti del piano Usa-Ucraina

Dopo nuovi colloqui con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, Volodymyr Zelensky ha parlato di “buone idee che possono contribuire alla pace”, mentre c’è attesa per l’incontro con Donald Trump che, secondo Axios, si terrà domenica a Mar-a-Lago.

Non è chiaro se i colloqui siano serviti a dissipare i dubbi sul Donetsk e sulla centrale di Zaporizhzhia, sui quali il presidente ucraino aveva riferito mercoledì che mancava un consenso tra Kiev e Washington.

In quell’occasione, il leader ucraino aveva rivelato i dettagli dell’ultimo piano noto per porre fine alla guerra: