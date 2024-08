Droni russi sorvolano impianto chimico-nucleare tedesco: allerta sabotaggio in Germania

Ascolta ora 00:00 00:00

La Bild ha riportato una notizia che ha dell'inquietante: droni russi avrebbero sorvolato infrastrutture critiche nel più grande parco chimico-industriale dello Schleswig-Holstein in Germania. Negli ultimi giorni sono stati avvistati più volte droni sopra la centrale nucleare e il terminale Gnl di Brunsbüttel, mentre volavano ad alta velocità sopra le infrastrutture critiche.

La procura di Flensburg starebbe indagando sulle attività di agenti stranieri a scopo di sabotaggio. Secondo un rapporto interno della polizia,la no-fly zone è stata violata più volte sorvolando la centrale nucleare. Sarebbe stato catturato anche un oggetto nemico, presumibilmente un drone militare. Secondo Bild, i droni sono stati attribuiti ad agenti russi e forse lanciati da navi civili nel Mare del Nord.

Tra i due impianti, a preoccupare maggiormente è il terminale GNL. Nell'agosto 2011, infatti, è entrato in azione il 13° emendamento della legge sull'energia nucleare, che ha sottolineato la volontà politica di eliminare gradualmente l'energia nucleare in Germania. Di conseguenza, otto delle 17 centrali nucleari (tra cui Krümmel e Brunsbüttel) sono state chiuse immediatamente e le restanti nove centrali sono state gradualmente eliminate entro la fine del 2022, ad eccezione di tre centrali, che sono rimaste in rete fino a metà aprile 2023 per motivi di sicurezza dell'approvvigionamento energetico a seguito di una decisione del Bundestag tedesco nel novembre 2022.

Nel gennaio 2023, la nave cisterna Höegh Gannet è arrivata a Brunsbüttel, vicino ad Amburgo, per garantire l'approvvigionamento di gas nella regione. La nave cisterna funziona come FSRU per trasformare il GNL in gas e immetterlo nelle condotte di approvvigionamento. Già caricata con una piccola quantità di gas liquido, è stata collegata alla rete di approvvigionamento del gas di Amburgo e Schleswig-Holstein per un'operazione di prova. La prima nave cisterna regolare per GNL proveniente da Abu Dhabi ha attraccato alla FSRU di Brunsbüttel nel febbraio 2023. Con il suo carico è iniziata l'operazione regolare per fornire gas naturale ad Amburgo e alla Germania settentrionale, rendendo la Germania più indipendente dai fornitori di gas russi: proprio per questo l'impianto potrebbe essere oggetto delle spie di Mosca.

Negli scorsi giorni, il dipartimento di polizia di Itzehoe (distretto di Steinburg) stava indagando su diversi voli di droni senza preavviso in quel di Brunsbüttel (distretto di Dithmarschen) nei giorni precedenti. L'indagine non era ancora stata ancora completata, poiché secondo la polizia ci sono zone di Brunsbüttel che per motivi di sicurezza sono considerate zone di interdizione al volo, perché lì si trovano ad esempio stabilimenti industriali o impianti di produzione di energia.

Questo è il caso, ad esempio, del lato sud del. La polizia sottolinea che i sorvoli non autorizzati con droni possono essere puniti sia come illecito amministrativo che come reato penale. Ma l'ipotesi spionaggio adesso rende tutto più delicato.