Benjamin Netanyahu mette in guardia dal programma iraniano di armi chimiche per spingere verso nuovi attacchi e un governo di unità nazionale sotto la sua guida. Bibi sta cercando di sfruttare dati di intelligence in questo senso, sia nei confronti del presidente statunitense Donald Trump che dell’opinione pubblica israeliana, per giustificare un nuovo attacco contro il regime di Teheran. Ma alcuni pensano che il suo vero obiettivo sia mantenere il potere. Secondo funzionari informati sulle discussioni, il leader israeliano ha fatto pressioni personalmente su Trump e ha inviato emissari alla Casa Bianca, alla CIA e al Comando Centrale degli Stati Uniti per perorare la causa di un nuovo bombardamento contro la Repubblica islamica. Secondo quanto riportato dai media americani, due settimane fa il capo del Mossad, Roman Gofman, ha presentato informazioni di intelligence su questo tema nel corso di colloqui con alti funzionari dell’amministrazione Trump. Inoltre, Bibi sostiene che la situazione sia talmente preoccupante da rendere necessaria la formazione immediata di un governo di unità nazionale alle sue condizioni, ovvero sotto la sua guida. Di contro, Eisenkot e i suoi alleati avvertono che un’improvvisa iniziativa unilaterale di Netanyahu contro l’Iran trascinerebbe la regione in una nuova guerra. Eisenkot ha dichiarato che “non esiste una minaccia diretta o immediata da parte dell’Iran che richieda un’azione prima della formazione di un governo”.

Netanyahu ha replicato, affermando che “chiunque minimizzi le minacce immediate lo fa per ragioni politiche”. In un post sui social media pubblicato venerdì, Eisenkot aveva accusato Netanyahu di confondere “interessi e agende politiche” e aggiungendo: “È una follia e una fonte di pericolo”. Un portavoce del primo ministro, Doron Spielman, ha ribadito che le decisioni di Netanyahu sull’Iran sono “guidate da un’unica considerazione: la sicurezza di Israele e dei suoi cittadini”. Bibi intanto ha organizzato briefing sulla situazione della sicurezza per due dei principali alleati di Eisenkot: Naftali Bennett, ex primo ministro e leader del partito Beyachad, ”Insieme” e Avigdor Lieberman, del partito Yisrael Beiteinu, ”Israele, la nostra casa". Bennett si è dichiarato favorevole a un governo di unità nazionale, ma guidato, almeno inizialmente, da Eisenkot. Lieberman, invece, ha respinto qualsiasi ipotesi di governo di unità con Bibi, definendolo una “trappola” e affermando: “Anche se il mondo dovesse capovolgersi, non mi siederò mai al tavolo con Netanyahu”. La strategia del divide et impera di Bibi pare che stia pagando.

Gli esperti militari consultati da Haaretz tuttavia hanno sottolineato che lo sviluppo di un sistema per il lancio di armi chimiche in grado di raggiungere Israele richiederebbe almeno due anni di lavoro. Hanno inoltre osservato che, nel corso dei decenni, l’Iran ha adottato una politica volta a non produrre né impiegare armi chimiche, anche dopo che l’Iraq ne fece uso durante il conflitto tra i due Paesi negli anni ’80. L’ayatollah Ruhollah Khomeini, prima guida suprema della Repubblica Islamica, emise persino una fatwa, un decreto religioso, in merito. Inoltre, l’impiego di armi chimiche - sottolineano gli analisti - è considerato più rischioso e meno efficace rispetto a quello di armi nucleari, il loro utilizzo comporta complesse sfide operative, ed esiste un forte tabù a livello internazionale contro il loro ricorso. Secondo Amos Harel l’apparato della difesa inoltre risente ancora del trauma per il fallimento nel prevedere e prevenire il massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre. Di conseguenza, la loro capacità di contestare la leadership politica risulta fortemente limitata. Di fatto, Zamir è l’unica figura ai vertici a mantenere una posizione indipendente. Dunque non vi è alcun accordo su quando tale azione debba avvenire o se avverrà. E non è neanche chiaro se Israele sia disposto ad attaccare l’Iran autonomamente, o se lo farebbe solo con l’approvazione degli Stati Uniti e garanzie di sostegno in caso di una rappresaglia di Teheran.