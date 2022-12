"Il figlio di p... dell'Occidente": l'insulto della Russia a Zelensky

" Il figlio di p... dell'Occidente ". In un briefing con la stampa Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha sparato a zero contro Volodymyr Zelensky, accusandolo di essere uno strumento nelle mani del blocco occidentale. " È il loro figlio di p... e quindi tutto gli è concesso ", ha rincarato la dose Zakharova dopo la visita a Washington del presidente ucraino.

Da sempre schietta e diretta nelle sue esternazioni, questa volta Zakharova ha superato ogni limite imposto dal bon ton, ricorrendo ad una bassa offesa nel corso del quotidiano punto stampa. Rivolgendosi a Zelensky, l'alto funzionario russo ha aggiunto che il capo di Stato ucraino " non è solamente il loro (dell'Occidente ndr) figlio di p... " ma anche " uno strumento di contrasto al nostro Paese ".

Zakharova è letteralmente un fiume in piena. In un video diffuso sui social, la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha alimentato la tensione puntando il dito contro Kiev: " Questo approccio pseudo-democratico rafforza il sentimento di tolleranza e impunità a Kiev e la spinge a passi estremamente pericolosi con conseguenze imprevedibili ".

La diplomatica ha quindi sottolineato che all'interno dell'Ucraina " il regime di Zelensky sta presumibilmente affrontando l'insoddisfazione della popolazione a causa della difficile situazione economica " e che " la persecuzione degli oppositori di Zelensky si sta intensificando ".

1/ #Ukraine #Russia #USA



Statements of the official representative of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation Zakharova:



- Zelensky is not just "their [West's] son of a bitch", but also their tool to counter our country; pic.twitter.com/TYear8pkgt