Sei giornalisti di al Jazeera uccisi da raid israeliano: "Attacco mirato". Le Idf: "Uno era a capo di una cellula di Hamas"

Al Jazeera Media Network condanna con la massima fermezza "l'assassinio mirato" dei suoi corrispondenti Anas Al Sharif e Mohammed Qraiqea, insieme ai fotografi Ibrahim Al Thaher e Mohamed Nofal, da parte delle forze di occupazione israeliane, in un altro "attacco palese e premeditato alla libertà di stampa". Il direttore di Al Jazeera English, Salah Negm, ha parlato questa mattina con la Bbc e ha dichiarato al programma Newsday che "non sorprende" che Israele affermi che al-Sharif fosse un membro di Hamas, ma ha aggiunto che "non hanno provato nulla" e che è "ridicolo" che Israele continui a chiamare "terroristi" i giornalisti di Gaza. Negm ha detto che Al Jazeera conosce il background e la formazione dei suoi giornalisti e "conosciamo il prodotto che ci stanno fornendo e lo esaminiamo da diverse fonti". "Lavoro nel giornalismo da circa 40 anni... e ho visto persone che si occupavano di guerre e c'erano vittime, ma non omicidi deliberati come questo, e le persone che commettono omicidi restano impuniti", ma questo, ha sottolineato, dà ai giornalisti "la determinazione di continuare a fare il nostro lavoro".