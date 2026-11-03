Gli Usa preparano nuove mosse contro l’Iran: tre portaerei in arrivo e l’ombra della bomba nucleare

Alla vigilia delle elezioni di medio termine statunitensi, il Pentagono sta continuando a muovere le proprie pedine sullo scacchiere mediorientale in quello che sembra essere lo stesso schema che ha preceduto l’operazione Epic Fury dello scorso febbraio.

A ottobre, il presidente Donald Trump aveva fatto sapere, tramite il social Truth, che non avrebbe attaccato nuovamente l’Iran prima delle elezioni che andranno a comporre il Congresso Usa, tuttavia il presidente non ha né escluso né confermato che gli attacchi possano riprendere in seguito. La tensione in tutta l’area, pertanto, rimane alta.

Sabato, inoltre, Trump ha parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il contenuto della conversazione non è noto, sebbene il sito Axios – che per primo ha dato la notizia – abbia riferito che si è discusso dell’Iran. Interpellato domenica in merito al colloquio con Netanyahu, Trump non ha fornito dettagli, limitandosi a dire di aver avuto “una conversazione molto positiva” con il primo ministro.

Gli Stati Uniti stanno alimentando attivamente un senso di ansia in tutta la regione, continuando a far intendere che una nuova fase di escalation potrebbe essere imminente, e anche se sta diventando difficile distinguere le tattiche di pressione dai segnali concreti, ci sono indizi rivelatori che fanno propendere per la ripresa dei combattimenti.

I voli dei C-17

Su tutti, l’aumentato traffico di aerei da trasporto militari dell’U.S. Air Force diretti verso l’Europa e il Medio Oriente. Nei giorni scorsi, numerosi C-17 hanno fatto la spola tra Europa/Stati Uniti alcune importanti basi aeree in Israele, Qatar e Giordania: dal 9 al 27 ottobre sono circa 37 i voli di C-17 che sono giunti in una delle tante basi e aeroporti di un Paese alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente, la maggior parte dei quali decollati dalla base aerea di Ramstein in Germania. Solo quattro invece sono giunti a Ramstein in questo arco temporale provenendo da basi situate in Giordania.

Lo stesso schema, in concomitanza col dispiegamento in teatro di aerei da combattimento, si era osservato nelle settimane prima del lancio di Epic Fury, ma bisogna comunque sottolineare che ad aprile, ovvero durante il prolungamento del cessato il fuoco stabilito il 21 di quel mese, numerosi voli di C-17 si erano susseguiti in poche ore diretti verso il Medio Oriente dall’Europa.

Sappiamo che quella tregua si era interrotta a inizio luglio, portandoci gradualmente, da agosto in avanti, nella situazione attuale di un’ostilità a bassa intensità.

Il dispiegamento navale si rafforza

Le operazioni però potrebbero riprendere in grande stile anche perché il gruppo d’attacco della portaerei “Theodore Roosevelt” sta lasciando la sua zona di operazioni nel Pacifico occidentale per far rotta verso l’Oceano Indiano, dove dovrebbe posizionarsi nel Mare Arabico tra il 15 e il 16 novembre. Secondo l’attuale velocità e posizione, dovrebbe doppiare lo Stretto della Malacca intorno al 6 novembre. A bordo della portaerei, possono esserci fino a un massimo di 90 velivoli ad ala fissa e rotante.

Sempre nel Mare Arabico, in questo momento, sono presenti già altri due gruppi d’attacco di portaerei: quello della “George Washington” e quello della “G.H.W. Bush”, insieme al gruppo anfibio dell’Uss “Boxer”. Oltre alle unità di scorta di questi due gruppi di portaerei, la U.S. Navy ha nella regione 8 cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke, che come sappiamo, oltre ad avere capacità da difesa antimissile, sono in grado di lanciare i missili da crociera Tomahawk.

Da questo conteggio sono esclusi gli altri cacciatorpediniere operanti nel Mar Rosso, Mar Mediterraneo e Oceano Indiano – circa 7.

La potenza di fuoco dal mare è quindi ancora paragonabile a quella schierata prima dell’avvio del conflitto di febbraio, con 3 portaerei che presto saranno a disposizione e un elevato numero di unità di superficie in grado sia di difendere la flotta e gli Alleati dagli attacchi missilistici iraniani, sia di colpire direttamente obiettivi terrestri in Iran.

L’opzione non optabile: il nucleare tattico

Da quest’ultimo punto di vista, nelle ultime ore sta facendo molto discutere la rivelazione del giornalista d’inchiesta – ed ex filo-Trump – Tucker Carlson secondo cui Tel Aviv starebbe facendo pressione su Washington affinché le forze aeree statunitensi utilizzino ordigni nucleari tattici – o per meglio dire non strategici – contro i siti atomici corazzati iraniani.

Il problema non è da sottovalutare: il sito di Pickaxe, posto 1,5 chilometri a sud del complesso di ricerca nucleare di Natanz, si trova al di sotto dell’omonima montagna a una profondità che si ritiene essere maggiore di 100 metri (secondo alcune fonti 140 circa). A sovrastare il centro di arricchimento, che potrebbe anche essere un sito di stoccaggio per l’uranio arricchito, ci sono quindi più di 100 metri di granito compatto, molto difficile da penetrare con normale munizionamento di caduta o missilistico ad alta penetrazione.

Nel dibattito pubblico statunitense, già la scorsa estate si discuteva sulla possibilità di utilizzare un ordigno nucleare non strategico, caricato in una bomba ad alta capacità di penetrazione, per distruggere siti oltremodo corazzati come questo.

Gli Stati Uniti, nei loro arsenali nucleari, possiedono già un ordigno che sarebbe idoneo per questo scopo: si tratta della bomba a caduta libera B61-11 derivata dalla precedente B61-7.

La B61-11 a differenza della precedente è dotata di un involucro esterno fortemente rinforzato – che potrebbe includere una punta penetrante in uranio impoverito – e di un propulsore a razzo nella parte posteriore, concepito per favorirne la penetrazione in profondità all’interno di strutture sotterranee. Le fonti divergono riguardo alla potenza massima di questo ordigno: secondo alcune si attesta tra i 340 e i 360 chilotoni (valore identico a quello della B61-7), mentre secondo altre si avvicina ai 400 chilotoni. Questa bomba, in ogni caso, ha la possibilità di selezionare la potenza dell’esplosione nucleare a partire da un minimo di 0.3/0.4 chilotoni, ovvero poco più di un decimo dell’ordigno sganciato su Hiroshima. Si stima inoltre che nell’arsenale siano presenti meno di 100 esemplari di questo tipo di bomba.

La B61-11 se configurata per una potenza di 10 chilotoni e fatta esplodere a circa 1,2 metri di profondità è in grado di generare un’onda d’urto sufficiente a distruggere un bunker sepolto sotto 100 metri di roccia stratificata. Tuttavia, la Nuclear Posture Review del dicembre 2001 aveva rilevato che quest’arma non è in grado di resistere alla penetrazione in molte tipologie di terreno in cui si trovano strutture sotterranee fortificate. Quando la bomba riesce ad arrivare a 12 metri di profondità, questa penetrazione prima della detonazione consente di trasferire al terreno una quota molto maggiore dell’energia dell’esplosione, rispetto a quanto avverrebbe con una detonazione più superficiale, ma è stato osservato che tale tipologia di detonazione non è in grado di colpire bersagli sepolti in profondità sotto formazioni di granito. Inoltre, se regolata con una potenza elevata, nell’ordine delle centinaia di chilotoni il fallout radioattivo potrebbe propagarsi su lunghe distanze, sebbene in misura minore rispetto a un’esplosione a terra (dove è massimo) o a una quota tale da far toccare alla palla di fuoco il terreno.

Tecnicamente sarebbe quindi possibile distruggere un obiettivo corazzato come quello del sito di Pickaxe: con una B61-11 regolata con sufficiente potenza; ma il fallout radioattivo che ne scaturirebbe avrebbe ripercussioni inaccettabili dal punto di vista umano e politico, e gli Stati Uniti non intendono oltrepassare questa soglia.