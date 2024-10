Idf: "Hezbollah spara razzi da zone vicine a basi Unifil" | La diretta

Notte di fuoco in Israele. Un drone degli Hezbollah è riuscito a "bucare" le difese aeree dello Stato ebraico, colpendo un campo di addestramento Binyamina, vicino ad Haifa, provocando la morte di quattro soldati e il ferimento di oltre 60 persone. Il capo di Stato maggiore Herzi Halevi ha promesso un'investigazione che dovrà determinare come sia stato possibile che un velivolo senza pilota non abbia fatto scattare gli allarmi. L'esercito ebraico, inoltre, ha condotto un raid contro l'ospedale Al-Aqsa a Gaza dove, secondo quanto dichiarato, si trovava un centro di comando di Hamas. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha causato almeno quattro vittime e una settantina di feriti.

11.37 - Idf: dozzine di combattenti di Hezbollah uccisi nelle ultime 24 ore

Secondo quanto riferito, nelle ultime 24 ore le forze di terra e aeree delle Idf hanno eliminato dozzine di combattenti del gruppo terroristico libanese in scontri a fuoco e bombardamenti. L'aviazione ebraica ha colpito 200 obiettivi, tra cui lanciatori di razzi, postazioni anticarro, avamposti e depositi di armi.

11.22 - Arrestati due israeliani: hanno compiuto atti di sabotaggio per conto dell'Iran

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, che cita la polizia israeliana e lo Shin Bet, i cittadini dello Stato ebraico Vladislav Viktorson e la compagnia Anna Bernstein sono stati arrestati dopo aver compiuto atti di sabotaggio e vandalismo per conto della Repubblica islamica. La coppia sarebbe stata avvicinata da un agente iraniano noto solo come "Mari Hossi", che dava loro istruzioni in ebraico e li ha pagati 5mila dollari. Pare inoltre che la coppia sia stata anche incaricata di uccidere un ufficiale di alto livello. Il piano prevedeva che lanciassero granate nella sua abitazione.

10.59 - Scattano le sirene nel centro di Israele: salva di razzi lanciati da Hezbollah

Sirene d'allarme suonano nel centro di Israele per un attacco missilistico dal Libano. Le Idf hanno comunicato di aver intercettato tutti i razzi in avvicinamento.

Rocket Alert [11:19:25] - 52 Alerts :



• Sharon — Kfar Yedidia, Gan Yoshia, Zemer, Nordia, Hofit, Kfar Netter, Avihail, Kfar Yona Industrial Zone, Ruppin Academic Center, Be'erotaim, Kfar Haim, Tnuvot, Givat Shapira, Bahan, HaMa'apil, Netanya - West, Beit HaLevi, Ein Sarid,… pic.twitter.com/fUWU2KCWBP — ILRedAlert (@ILRedAlert) October 14, 2024

10.32 - Hezbollah, lanciati missili contro la base navale di Haifa

Hezbollah ha rivendicato di aver lanciato una serie di "missili di precisione" contro la base navale Stella Maris a nord ovest di Haifa, nel nord di Israele. Si tratta di un'azione condotta " al servizio di Hassan Nasrallah ", si legge nella rivendicazione del gruppo che cita il leader di Hezbollah ucciso lo scorso 27 settembre in un raid israeliano a sud di Beirut.

10.22 - Israele: "Continuiamo a colpire Beirut"

Nonostante le notizie secondo cui Benjamin Netanyahu, su richiesta degli Stati Uniti, avrebbe ordinato alle forze israeliane di difesa (Idf) di interrompere gli attacchi su Beirut, le forze di Tel Aviv potrebbero colpire ancora nella capitale libanese. Lo riporta il Times of Israel, citando un alto funzionario dello Stato ebraico

10.00 - Raid israeliano su Jabalia: 10 morti e 30 feriti

I medici palestinesi hanno affermato che il bilancio di un raid aereo israeliano sul campo profughi di Jabalia, nel Nord della Striscia di Gaza, è di 10 morti e 30 feriti. Stando a quanto riferito dalle Idf, nel sito colpito si nascondevano terroristi di Hamas.

9.47 - Ministro degli Esteri iraniano in Oman per colloqui su Gaza e Libano

Il capo della diplomazia di Teheran Abbas Araghchi è arrivato questa mattina a Muscat e ha tenuto colloquio con l'omologo dell'Oman Sayyid Badr Albusaidi riguardo agli ultimi sviluppi del conflitto che infiamma il Medio Oriente. La visita fa parte di un tour regionale che ha portato Araghchi in Iraq, Libano, Siria, Arabia Saudita e Qatar.

9.37 - Idf: 10 razzi dal Libano su Haifa, molti intercettati

Le forze armate israeliane hanno riferito che una diecina di razzi sono stati lanciati nella zona di Haifa dal Libano. La maggior parte è stata intercettata e alcuni sono caduti in aree aperte.

9.24 - Hezbollah, iniziano i problemi finanziari

La milizia libanese Hezbollah sta finendo i soldi poichè l'offensiva israeliana, che dura da oltre una settimana, ha bloccato tre delle sue principali fonti di denaro. Ricercatori statunitensi e libanesi, oltre alcuni rapporti stilati dal dipartimento del Tesoro Usa, hanno identificano la principale fonte di denaro di Hezbollah in Al-Qard al-Hasan, o Aqah, un istituto quasi bancario del Paese dei cedri gestito dal gruppo terroristico e senza una licenza bancaria governativa. Gli esperti affermano che le altre fonti di liquidità del gruppo includono le banche commerciali libanesi insolventi, ma autorizzate, e gli arrivi di aerei carichi di contanti all'aeroporto di Beirut.

Hezbollah ha fondato Aqah nel 1982 come istituzione di beneficenza che fornisce prestiti senza interessi ai libanesi bisognosi, principalmente compagni sciiti, secondo il Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center di Israele. L'Itic afferma che Aqah da allora è diventata un'importante istituzione con filiali nella roccaforte meridionale di Hezbollah a Dahiyeh a Beirut e in altre parti del Libano dominate da Hezbollah. Secondo Mtv Libano, una delle principali reti televisive del paese, Aqah è stata duramente colpita dai primi attacchi aerei israeliani su Dahiyeh alla fine di settembre. Gli attacchi aerei israeliani avevano preso di mira i " centri di deposito di contanti di Hezbollah, inclusa gran parte dei depositi di Aqah ", lasciando il gruppo in quella che ha definito una " crisi finanziaria ". Una situazione per cui i vertiti dell'organizzazione non sarebbero più in grado di pagare i membri della base che sono fuggiti dalle loro case e hanno bisogno di nutrire le loro famiglie.

9.05 - Capo di Stato maggiore Idf: "Attacco ad Haifa grave e doloroso"

Il capo di Stato maggiore delle Idf, Herzi Halevi, ha definito l'attacco con droni di Hezbollah contro la base di Binyamina "grave e doloroso". Il generale, in visita sul posto, ha elogiato le truppe per come hanno gestito la situazione. " Siamo in guerra e un attacco a una base di addestramento nelle retrovie è grave e con conseguenze dolorose ", ha affermato. " Avete agito correttamente nel curare ed evacuare i feriti e le vittime ".

8.45 - Houthi celebrano l'uccisione di 4 soldati israeliani

I ribelli yementi hanno celebrato la morte di quattro soldati israeliani, uccisi nell'attacco con drone di Hezbollah. " Benediciamo l'operazione di Hezbollah che ha portato alla morte e al ferimento di decine di soldati sionisti. Ci prostriamo in ammirazione davanti al leggendario eroismo dei mujaheddin della Resistenza islamica in Libano ", si legge in una nota del presidente del Consiglio politico del gruppo, Mahdi al Mashat.

8.14 - Hezbollah a Israele: "Haifa è un assaggio di ciò che attende"

I terroristi libanesi hanno minacciato Israele di ulteriori attacchi se l'offensiva delle Idf in Libano continuerà, dopo che un attacco con droni contro una postazione militare a Sud di Haifa ha ucciso quattro soldati ebraici e ferito 60 persone. In un comunicato, gli Hezbollah hanno promesso che l'attacco " è solo un assaggio di ciò che lo attende se ha deciso di continuare i suoi attacchi contro il nostro popolo ".

8.08 - Idf: 25 razzi lanciati in un mese da Hezbollah da zone vicine alle basi Unifil

Le Idf hanno riferito che " nel mese scorso circa 25 razzi e missili sono stati lanciati contro comunità israeliane e truppe Idf dai complessi terroristici di Hezbollah situati vicino alle postazioni Unifil nel Libano meridionale, sfruttando la loro vicinanza alle forze Onu. Uno degli attacchi ha causato la morte di due soldati Idf ".

L'esercito dello Stato ebraico ha anche affermato che, durante i raid di terra nel Sud del Paese dei cedri, sono state localizzate centinaia di armi, tra cui granate e lanciarazzi, oltre a complessi sotterranei localizzati fino adi distanza dalle postazioni della missione Onu.