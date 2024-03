Gli Houthi minacciano l'Italia: "Le vostre navi sono a rischio"

Una minaccia diretta, senza precedenti: gli Houthi mettono l'Italia nel mirino. Intervistato dall'Adnkronos, il vice capo dell'Autorità per i media degli Ansar Allah (Houthi) Nasr al-Din Amer, ha commentato così l'operazione condotta nei giorni scorsi dal cacciatorpediniere "Caio Duilio" che ha abbattuto un drone nello Stretto di Bab al-Mandab: "Non sarebbe dovuto accadere. Non abbiamo deciso di prendere di mira le navi dell'Italia, ma il fatto che abbia fermato la nostra operazione è inaccettabile" . Ma non solo. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba ha evidenziato che "mettersi a protezione delle navi israeliane e americane" espone l'Italia a rischi e, in particolare, "minaccia la sicurezza delle sue navi in ​​futuro" .

Nasr al-Din Amer non si è sbottonato ulteriormente sull'Italia come possibile obiettivo di operazioni militari degli Houthi, ma c'è un dettaglio da non sottovalutare. Roma potrebbe finire nel mirino dei ribelli yemeniti per avere il comando operativo della missione difensiva europea Aspides. "Vediamo gli sviluppi e poi decideremo" , ha tagliato corto il volto di spicco dei ribelli dello Yemen. Una cosa è certa, quanto accaduto nei giorni scorsi con la "Caio Duilio" porterebbe a un'escalation: "Se l'Italia fermasse di nuovo un nostro attacco significherebbe un suo maggiore coinvolgimento nella guerra contro di noi" .