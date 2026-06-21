Al via i negoziati Usa-Iran in Svizzera. Tensione su Hormuz, i pasdaran: "Chiuso fino a nuovo ordine". Pazeshkian: "Non rinunceremo a diritto di arricchire uranio"

Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Agam in collaborazione con l'Università Ebraica tra il 17 e il 20 giugno e pubblicato oggi da Times of Israel, il 92,1% degli israeliani ritiene che Teheran abbia vinto la guerra o che ne sia uscita rafforzata, l'82,9% pensa che la campagna militare abbia indebolito la sicurezza a lungo termine di Israele e l'86,0% ha un'opinione negativa sul suo esito. Il 72,5% non crede al primo ministro Benjamin Netanyahu quando afferma che Israele ha conseguito risultati significativi e ha eliminato una minaccia esistenziale, mentre l'87,8% degli israeliani ritiene che il Paese non sia riuscito a raggiungere i suoi obiettivi o ne abbia raggiunti solo alcuni. Per quanto riguarda la performance di Netanyahu, il 56,4% ritiene che la gestione della campagna elettorale da parte del premier sia scarsa o fallimentare. Parallelamente il sondaggio rileva che il 48,2% degli israeliani è favorevole a una rinnovata azione militare su larga scala contro Hezbollah, anche a rischio di uno scontro con il presidente statunitense Donald Trump.