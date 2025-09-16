Israele entra a Gaza City: oltre 60 morti. Katz: "Non ci fermeremo finché non avremo finito" | Diretta

Due funzionari israeliani hanno confermato alla Cnn che Israele ha lanciato la sua operazione di terra a Gaza City. L'incursione è iniziata alla periferia della città, dove nell'ultima settimana l'esercito israeliano ha intensificato i suoi attacchi aerei e accelerato la distruzione dei grattacieli. Uno dei funzionari ha affermato che l'incursione terrestre sarà "graduale e progressiva". La Cnn sottolinea che l'incursione è iniziata con una nuova ondata di attacchi israeliani, che ha causato vittime, tra cui bambini, che sono affluite negli ospedali della Striscia ormai allo stremo.