"È stato colpito...": il giallo sul Leopard con equipaggio tedesco

Un carro armato Leopard distrutto insieme al suo equipaggio formato da militari delle forze tedesche. È questa l’indiscrezione lanciata dall’agenzia russa Ria Novosti, secondo cui l’esercito russo sarebbe riuscito a neutralizzare uno dei veicoli offerti a Kiev dal blocco occidentale. La notizia è ancora incerta, non confermabile e al momento è stata annunciata soltanto da Mosca.

Il presunto Leopard distrutto

Le forze armate russe hanno distrutto un carro armato Leopard con un equipaggio composto da militari delle forze armate tedesche, ha detto il comandante di un gruppo di ricognizione operante nell'area di Zaporizhzhia. " Quando abbiamo distrutto il Leopard ci siamo spostati verso il mezzo bruciato " e " abbiamo scoperto che l'autista del carro armato era gravemente ferito, mentre gli altri erano morti. L'autista quando si è svegliato e ci ha visto, ha iniziato a gridare in tedesco "nicht shissen" (non sparate, ndr) ", ha detto il comandante del gruppo.

Questa è l’unica versione attualmente disponibile. L'autista del carro armato " ha detto più volte che non era un mercenario, ma un soldato della Bundeswehr e che l'intero equipaggio " era composto da tedeschi, ha aggiunto il militare russo. Il militare catturato, ha riferito il comandante russo, aveva perso molto sangue ed era gravemente ferito ed è morto qualche minuto dopo ma ha avuto il tempo di indicare la sua brigata e la sua posizione.

I Leopard forniti a Kiev

Il Leopard è uno dei mezzi forniti dall’Occidente all’Ucraina. Ebbene, prima che si diffondesse la notizia dell’eventuale distruzione del tank, pare che Kiev abbia rifiutato dieci dei carri armati Leopard 1A5 che le sarebbero stati offerti dalla Germania nel quadro degli aiuti militari contro l'invasione russa. Per il settimanale Der Spiegel, l'ex repubblica sovietica ha fermato la consegna dei corazzati a causa del loro " notevole bisogno di riparazioni ", difficili a causa dell'assenza di tecnici addestrati e di pezzi di ricambio sufficienti.

Informato da Kiev della decisione, il ministero della Difesa tedesco ha rapidamente inviato una squadra della sua Unità speciale per l'Ucraina a Rzeszow, in Polonia, per ispezionare i Leopard 1A5, in attesa di essere trasferiti nel Paese. I tecnici tedeschi hanno scoperto che i carri armati erano stati già " fortemente usurati durante l'addestramento degli equipaggi ucraini in Germania " e che dovevano essere riparati. Inoltre, è emerso che dei dieci Leopard 1A5 consegnati all'Ucraina a luglio, " diversi " hanno subito guasti a causa di " problemi simili ".

Aiuti occidentali

I corazzati fermi a Rzesow costituiscono il secondo lotto di oltre 100 Leopard 1A5 che, su iniziativa della Germania, diversi Stati europei progettano di fornire all'Ucraina. Nel 2003, l'esercito tedesco ha radiato i Leopard 1 dal servizio iniziato nel 1965. I mezzi sono stati riconsegnati alle aziende tedesche produttrici, Krauss-Maffei Wegmann (Kmw) e Rheinmetall.

A seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, il governo federale ha incaricato i due gruppi di riparare e ammodernare i carri armati "il più rapidamente possibile", affinchè potessero essere consegnati a Kiev.

Lo scorso luglio, Mosca aveva fatto sapere di aver distrutto 16 , ovvero il 100% dei carri armati forniti a Kiev da Polonia e Portogallo fino a quel momento. Adesso, oltre alla possibile distruzione di un nuovo tank, potrebbe esserci in mezzo anche il possibile ferimento (o uccisione) di soldati tedeschi. La notizia, come detto, non è al momento confermata.