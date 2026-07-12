L'Iran chiude Hormuz e colpisce due navi e i Paesi del Golfo. Nuovi raid Usa

Siamo punto e a capo nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha richiuso lo Stretto di Hormuz e colpito due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Per tutta risposta gli Stati Uniti hanno lanciato una terza ondata (in una settimana) di attacchi, facendo sapere di aver colpito almeno 140 obiettivi militari.Teheran risponde lanciando missili su Emirati, Qatar e Bahrein. Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre e il quotidiano Hamshari inserisce i leader occidentali nella propria lista nera, tra cui anche Giorgia Meloni.
Hegseth: "L'Iran ha fatto la scelta sbagliata, ora paga"
"L'Iran ha fatto una scelta sbagliata. Ora ne paga le conseguenze". Lo afferma su X il capo del Pentagono, Pete Hegseth, allegando al suo messaggio il post dello Us Centcom che annunciava il lancio di nuovi attacchi americani all'Iran.
Teheran, colpita seconda nave nello Stretto di Hormuz in risposta agli attacchi Usa
"In risposta ai continui attacchi statunitensi contro le basi militari costiere iraniane, una seconda imbarcazione che aveva violato lo spazio marittimo è stata colpita e messa fuori uso nello Stretto di Hormuz, mentre la base aerea statunitense di Al Udeid, in Qatar, è stata presa di mira in una seconda ondata di attacchi di rappresaglia con missili balistici". Lo afferma il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche in un comunicato diffuso sui social dalla televisione di Stato.
Iran: Ghalibaf, l'era degli accordi unilaterali è finita
L'era degli accordi unilaterali è finita. Ve l'avevamo detto: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze. La realtà bussa alla porta". Lo scrive su X il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf.
Iran: dopo gli attacchi Usa missili su Emirati arabi uniti, Bahrein e Qatar
Dopo che gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran in risposta all'attacco sferrato in precedenza da Teheran contro una nave nello Stretto di Hormuz, missili iraniani hanno preso di mira gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e il Qatar. Lo riporta il quotidiano "The Times of Israel" spiegando che le autorità dei tre paesi del Golfo hanno segnalato di essere sotto attacco. Il ministero della Difesa di Abu Dhabi ha affermato che le difese aeree stanno ingaggiando missili e droni provenienti dall’Iran. Il ministero dell’Interno di Manama ha riferito che in Bahrein sono suonate le sirene. A Doha invece si sono sentite delle esplosioni mentre il governo del Qatar ha inviato un allarme di sicurezza sui telefoni cellulari dei residenti esortando a rimanere nelle proprie case e in luoghi sicuri. Doha ha successivamente dichiarato che le sue forze armate hanno intercettato un attacco missilistico.
Centcom: colpiti 140 obiettivi militari iranianì
"Le forze statunitensi hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani utilizzando munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento, droni e navi da guerra". E' il bilancio della "terza serie di attacchi" contro l'Iran fatto dal Comando Centrale degli Stati Uniti. "Tra gli obiettivi - si legge in una dichiarazione - figuravano siti per missili e droni, asset navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera".