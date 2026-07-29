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Guerra

Lo stesso obiettivo con mezzi diversi. I due leader uniti sullo stop a Teheran

La battuta del presidente americano non mette in secondo piano la visione comune sull’Iran

Fiamma Nirenstein
Il premier israeliano Benyamin Netanyahu (s) alla Casa Bianca per l'incontro con il presidente Usa Donald Trump, Washington, 28 luglio 2026 ANSA / Ufficio stampa Netanyahu ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE � FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++
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Nel giorno della sepoltura del suo amico Lindsey Graham, Trump ha scelto una strada poco rumorosa, dalla porta posteriore, per fare entrare in un’inconsueta consultazione i leader più complicati del mondo, Zelensky e Netanyahu. Uno dopo l’altro. Le poche foto mostrano che i sorrisi non sono mancati e che gli incontri hanno incluso Vance, Rubio, Hegseth, Witkoff e da parte israeliana un gruppo molto esperto, da Ron Dermer, per l’evenienza giunto dal suo volontario esilio privato con soddisfazione dei suoi estimatori, e l’ambasciatore Yehiel Leiter, che guida i colloqui sul Libano. L’incontro è stato importante quanto segreto, ma chi crede che il titolo opportuno sia nella battuta rubatitoli di Trump a Fox News che tanto l’America «sa già tutto sull’arricchimento e non ha certo bisogno delle informazioni di Israele», così da immaginare che l’incontro sia stato uno scontro fra il desiderio di pace di Trump e quello di guerra di Netanyahu, indossa una benda che acceca su tutta la situazione mediorientale. Dall’inizio, e per brevissimi capitoli: Netanyahu è stato invitato per l’ottava volta e in un momento in cui la roulette gira all’impazzata, mentre ancora Israele è l’unica base affidabile per gli Usa in una guerra inconclusa, e resta la pedina fondamentale del progetto di pace su cui Trump punta il suo retaggio. E Trump sa che ci sono punti limite per Israele, ne va della vita. La battuta di Trump sembra più una boutade televisiva. Il nucleare iraniano resta un obiettivo fondamentale e Trump ha di nuovo minacciato l’Iran se, cosa improbabile, non si decide a rinunciarvi.

Fondamentale che fosse appena uscito dalla Casa Bianca Zelensky, che ha appena colpito, con successo e intenzione bellica dichiarata, una nave carica di armi iraniane: un messaggio chiaro, l’asse del male è nemico comune dei due ospiti e degli Usa. Lo scenario è ovvio, e stupisce che faccia specie: Netanyahu vorrebbe distruggere il regime che lo condanna a morte come suo scopo principale, e non crede nelle sue promesse, e gli USA mentre peraltro identificano l’Iran come nemico pubblico pericoloso per sé e per il mondo intero, fanno i conti con il costo del petrolio e con la Borsa. I due leader sono in campagna elettorale, hanno elettorati molto spaccati, il desiderio di pace in America è forte e Israele sente sulla pelle il rischio quotidiano, l’aggressione continua. I fronti sono tutti aperti per fornire ai due però anche opzioni appetibili, uno sfondo cui anche Trump è interessato con Netanyahu. La Siria e il Libano si dimostrano protesi verso la pace, sarebbe un meraviglioso allargamento degli accordi Abramo. Si dice che a Roma il 4 agosto si stabilirà un’ulteriore definizione di due zone pilota, l’ambasciatore Leiter presente agli incontri ha il compito difficile di cedere e pretendere, Israele deve pretendere il disarmo degli Hezbollah. Con la Siria mentre il Golan non si discute, si parlato di ipotesi audaci, certo se ne è parlato, come della prospettiva di Gaza, controllata ma aperta al board of Peace fino allo smantellamento almeno parziale di Hamas. Netanyahu ha avuto tempo di ascoltare e di porre le sue linee rosse, L’Arabia Saudita con l’ipotesi ormai aperta di una centrale atomica con l’aiuto americano e la Turchia che chiede di comprare gli F35, sono lo sfondo di un sentiero terribilmente ventoso e spinoso: in fondo per Trump ci sarebbe il premio di pacificatore e per Netanyahu quello di portare al suo Paese la sicurezza, almeno in parte, senza illusioni.

È chiaro che si erge la grande rocca iraniana su questa via, ed è una arrampicata molto scabrosa, Netanyahu sa che la deve compiere senza allontanarsi da Trump, ma anche Trump sembra camminare su una strada che è sostanzialmente la stessa, contro la jihad e la dittatura.

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