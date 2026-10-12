L’Ue vara altre 1.600 sanzioni contro Mosca. Raid russi su centrali elettriche, black out in varie zone dell’Ucraina

La guerra non si ferma e Mosca continua a colpire il territorio ucraino, prendendo di mira anche infrastrutture energetiche e obiettivi civili, mentre resta tutta da verificare la tregua annunciata dal presidente americano Donald Trump. Kiev chiede garanzie concrete e attende una risposta ufficiale dalla Russia. Intanto, sul fronte europeo, Bruxelles conferma l’arrivo di circa tre miliardi di euro già previsti dal programma di sostegno all’Ucraina, destinati anche al rafforzamento delle capacità difensive del Paese. Una situazione ancora delicata, nella quale ai tentativi diplomatici continuano ad affiancarsi gli attacchi sul campo.
Kiev: "Mosca colpisce centrali elettriche, black out in varie zone Ucraina"
In seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, si sono registrati black out in varie parti dell’Ucraina. Oleksandr Hanzha, capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, ha dichiarato, come riporta il Guardian, che l aRussia ha attaccato tre distretti della regione “più di 10 volte” con artiglieria e droni. I residenti di Izyum, a sud-est di Kharkiv sono rimasti senza corrente elettrica in seguito a un attacco russo che ha danneggiato le reti di distribuzione dell’energia e nella regione di Zhytomyr il governatore segnala raid su infrastrutture ferroviarie ed energetiche.
Zelensky: "Se la Russia non rispetta la tregua energetica noi reagiremo"
Volodymyr Zelensky, parlando al forum sulla Sicurezza a Varsavia, afferma che la Russia avrebbe già violato il “cessate il fuoco energetico” annunciato da Donald Trump, affermando che droni a reazione avrebbero colpito impianti del gas durante la notte. Se la Russia non lo rispetta, l’Ucraina “reagirà”, aggiunge. “E’ evidente - ha affermato - che Putin non legge Truth Social e che i suoi droni Shahed seguono istruzioni diverse. Ma questi post riguardano effettivamente qualcosa che influenza la vita di milioni di persone, e questo li rende estremamente importanti”.
Mosca colpisce centrali elettriche, black out in varie zone Ucraina
In seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, si sono registrati black out in varie parti dell’Ucraina. Oleksandr Hanzha, capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, ha dichiarato, come riporta il Guardian, che la Russia ha attaccato tre distretti della regione “più di 10 volte” con artiglieria e droni. I residenti di Izyum, a sud-est di Kharkiv sono rimasti senza corrente elettrica in seguito a un attacco russo che ha danneggiato le reti di distribuzione dell’energia e nella regione di Zhytomyr il governatore segnala raid su infrastrutture ferroviarie ed energetiche.
Forze armate russe distruggono 4 locomotive di Kiev
Militari russi nelle zone di Odessa, Kryvyi Rih e Pyatikhatka, nella regione di Dnipropetrovsk, hanno distrutto quattro locomotive in dotazione alle Forze Armate ucraine. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. “Il Ministero della Difesa ha pubblicato filmati della distruzione di quattro locomotive utilizzate dalle Forze Armate ucraine nelle zone di Odessa, Kryvyi Rihe Pyatikhatki, nella regione di Dnipropetrovsk, da parte di specialisti delle Truppe per i Sistemi Senza Pilota utilizzando il drone Geran”, ha precisato il ministero. Intanto, il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che il sistema di difesa aerea ha respinto un attacco di 16 droni. “Sedici droni sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea del Ministero della Difesa. I servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dell’incidente”, ha scritto sul suo canale Max.
Nuovo pacchett di sanzioni europee per la Russia
Tra 1.600 voci anche chi ha organizzato elezioni farsa Duma’ Bruxelles. L’Ue sanzionerà oggi circa “1.600” tra persone, enti e aziende coinvolti nella guerra in Ucraina, concentrandosi sull’“apparato militare-industriale russo”. Lo dice l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas, a Lussemburgo. “Abbiamo ora 1.600 voci - dice - che stiamo proponendo, relative al complesso militare-industriale russo, ma anche alle elezioni farsa in Russia, riguardanti i territori occupati dell’Ucraina. Ci siamo focalizzati sull’apparato militare-industriale russo, sulle imprese che producono i droni” e i loro componenti, nonché “le persone che hanno aiutato le elezioni farsa” per la Duma a svolgersi.
Rosatom: Situazione critica centrale Zaporizhzhia, servono riparazioni
La situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) rimane tesa. Lo ha affermato il direttore generale di Rosatom, Alexey Likhachev. “La situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane complessa e sfaccettata. L’attenzione e attualmente concentrata sui negoziati per stabilire un cessate il fuoco, ai quali partecipano, insieme a Rosatom, rappresentanti delle forze dell’ordine, del ministero degli Esteri e dell’Aiea”, si legge in un comunicato riportato dall’agenzia di stampa Tass.Le attrezzature della centrale termica di Zaporizhzhia (Tpp) necessitano di riparazioni urgenti per garantire la trasmissione di energia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia tramite la linea elettrica di Ferrosplavnaya, ha affermato l’amministratore delegato di Rosatom. “La priorità assoluta e riparare le apparecchiature elettriche situate sul territorio della centrale termica di Zaporozhye, che trasmettono l’energia dalla linea di Ferrosplavnaya alla centrale nucleare. Gli impianti sono in pessime condizioni e sono costantemente sotto il fuoco dell’esercito ucraino. In queste circostanze, le riparazioni sono semplicemente impossibili. Non abbiamo il diritto di mandare i nostri dipendenti in prima linea. Speriamo di negoziare una tregua temporanea nel prossimo futuro”, ha affermato in una dichiarazione.
Usa minacciano stop armi a Kiev dopo attacchi a raffinerie russe
L’amministrazione Trump starebbe minacciando di bloccare il sistema di approvvigionamento che fornisce armi all’Ucraina, al fine di spingere Kiev a sospendere gli attacchi in profondità contro le infrastrutture energetiche russe. Lo riferiscono funzionari europei secondo quanto riportato dal Financial Times. I funzionari, che hanno ricevuto telefonate da esponenti statunitensi sabato e domenica o sono stati informati in merito, hanno riferito che gli Stati Uniti stavano facendo pressioni sulle capitali europee e su Kiev nel tentativo di porre fine agli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe. La Casa Bianca non ha voluto confermare né commentare tali contatti. Il messaggio degli Stati Uniti, hanno aggiunto i funzionari, includeva la minaccia di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence e il meccanismo “Purl” (Prioritised Ukraine Requirements List), utilizzato per l’acquisto di armi statunitensi destinate all’Ucraina.
Cremlino: "Zelensky non vuole fermare conflitto, perciò Trump vuole nuovo leader"
Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, ed è per questo che il presidente Usa Donald Trump afferma che l’Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo ha detto all’agenzia Ria Novosti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Trump - ha dichiarato Peskov - ha detto di credere che sia giunto il momento di un nuovo presidente. Perché? Perché il presidente ucraino deve prendere decisioni molto importanti e molto difficili per fermare questa guerra. O Zelensky si assume questa responsabilità e dimostra la volontà politica, oppure no”.
Kallas: "Vorrei la fine della guerra per le persone, non solo per l'energia"
“Personalmente vorrei che il cessate il fuoco” in Ucraina “riguardasse anche smettere di uccidere le persone, non solo le infrastrutture energetiche”, che “naturalmente sono molto importanti”, in particolare in vista dell’inverno. Lo dice a Lussemburgo l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas, prima del Consiglio Affari Esteri.
Nobel Matvijchuk: Trump adora Putin e non ama Zelensky
Oleksandra Matvijchuk, 43 anni, avvocata ucraina per i diritti umani e Premio Nobel per la pace 2022 con il Centro per le liberta civili da lei fondato a Kiev, documenta i crimini di guerra russi in un database che raccoglie oltre 100mila episodi di violenza. “Il mio obiettivo - spiega in una intervista a La Stampa - e riportare la dimensione umana al centro dei processi politici, affinché non siano gli interessi geopolitici ma le persone a determinare le decisioni”. Poi aggiunge su Trump e Zelensky: “Purtroppo Trump adora Putin e non ama Zelensky. Sembra proprio non capire come un Paese con forze armate piu deboli e privo di armi nucleari possa rifiutare di piegarsi alla volontà di una grande potenza”. E ancora: “Trump mira semplicemente ad avvantaggiare se stesso e la sua cerchia ristretta, sfruttando la posizione di cui dispone in questo conflitto in qualita di presidente degli Stati Uniti. Un approccio definito apertamente come transazionale”. Su Zelensky poi aggiunge: “Il problema non e lui, ma che Putin vuole realizzare i suoi obiettivi di guerra ragionando secondo categorie storiche superate nel tentativo di ripristinare l’impero russo con la forza. Dopo quasi cinque anni di invasione e dodici di guerra complessivi lo Zar non ha abbandonato il suo obiettivo, perché la vita umana e la risorsa meno costosa per lo Stato russo. Egli pensa alla propria eredita storica e i Paesi europei sono al sicuro solo perché gli ucraini continuano a frenare la sua avanzata”.
Salgono a 25 i feriti dopo l'attacco russo a Kharkiv
Almeno tre persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo contro una zona residenziale nella comunità di Pisochyn, situata alla periferia di Kharkiv, secondo quanto riportato dalla Polizia nazionale ucraina. Tra le vittime figurano un ragazzo di 16 anni, una ragazza di 19 anni e una donna di 51 anni, secondo quanto riferito dalle autorità, in un attacco che ha colpito vicino a un negozio di alimentari e a diversi edifici residenziali. Ieri, due bombe plananti avevano colpito il quartiere di Nemyshlyanskyi di Kharkiv, uccidendo una persona e ferendone almeno altre otto. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato: “Solo questa settimana, i russi hanno lanciato circa 1.450 bombe aeree, 75 missili di vario tipo e oltre 1.640 droni d’attacco, di cui circa il 60% a reazione”.
Nato: il comandante supremo Grynkewich metterà in guardia Mosca dalla capacità di risposta dell'Alleanza
Il comandante supremo delle forze Nato in Europa, il generale statunitense Alexus Grynkewich, è atteso oggi a Varsavia per illustrare la strategia dell’Alleanza in caso di attacco russo, in un intervento volto a dissuadere Mosca e rassicurare i Paesi sul fianco orientale. La dichiarazione arriva mentre aumentano le preoccupazioni occidentali per quella che viene descritta come una campagna russa di sabotaggi e interferenze contro i Paesi che sostengono l’Ucraina, con episodi recenti come il ritrovamento di un drone carico di esplosivo in un aeroporto tedesco. Secondo il portavoce del generale, il colonnello Martin O’Donnell, la strategia -battezzata “Teoria della vittoria” - punta a mantenere il vantaggio della Nato e a rafforzare le condizioni necessarie per scoraggiare un’aggressione e, se necessario, vincere un ipotetico conflitto.
Usa: critiche bipartisan all'intesa sul diesel russo
L’intesa annunciata dal presidente statunitense Donald Trump con l’omologo russo Vladimir Putin per consentire la vendita di diesel russo sui mercati statunitense e internazionale ha suscitato ieri critiche trasversali tra i parlamentari Usa. L’accordo prevede la fornitura immediata da parte della Russia di 300mila tonnellate di carburante per contenere il rincaro dei prezzi energetici legato alla carenza globale di combustibili. Per consentire l’operazione, il dipartimento del Tesoro allenterà le sanzioni contro Mosca, poche settimane dopo l’entrata in vigore di nuove misure restrittive approvate dal Congresso. La decisione è stata contestata da esponenti dei partiti Democratico e Repubblicano al Congresso, secondo cui gli acquisti di carburante russo rischiano di garantire nuove risorse finanziarie a Putin mentre prosegue la guerra in Ucraina.
Attacco missilistico russosu Kharkiv, 3 morti e 22 feriti
Le vittime sono un 16enne, una 19enne e una 51enneRoma, 12 ott. E’ di tre morti e almeno 22 feriti il bilancio di un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, nell’est dell’Ucraina. A comunicarlo su Telegram è il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov. “Tra i feriti ci sono una ragazza di 13 anni e una bambina di 8 anni che è stata ricoverata in ospedale per una ferita da esplosione”. Le vittime, invece, sono un 16enne, una 19enne e una donna di 51 anni. Le forze russe avrebbero lanciato un attacco missilistico contro l’insediamento di Pisochyn, nel distretto di Kharkiv, intorno alle 19.25 di ieri, colpendo una zona residenziale densamente popolata e provocando un incendio, che è stato domato. “L’attacco si inserisce in una giornata tragica per Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina - si legge su ‘The Kyiv Independent -. In precedenza, l’11 ottobre, due bombe hanno colpito il quartiere di Nemyshlyanskyi, uccidendo una persona e ferendone almeno altre otto”. “Solo questa settimana, i russi hanno lanciato circa 1.450 bombe aeree, 75 missili di vario tipo e oltre 1.640 droni d’attacco, di cui circa il 60% a reazione”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.