Massiccio attacco russo sull'Ucraina. La Polonia fa decollare i caccia

La Polonia manda in azione i jet da combattimento durante il "massiccio attacco" della Russia in Ucraina. L'esercito polacco ha annunciato di aver fatto decollare i jet da combattimento e di aver mobilitato "tutte le forze e le risorse disponibili" per proteggere il proprio territorio durante un "attacco massiccio" di missili e droni russi contro l'Ucraina. "A causa di un attacco massiccio da parte della Federazione Russa, che sta effettuando attacchi con missili da crociera, missili balistici e droni contro strutture situate, tra l'altro, nell'Ucraina occidentale, sono iniziate le operazioni degli aerei polacchi e alleati nel nostro spazio aereo", ha scritto il Comando centrale polacco sul social network X.

In Ucraina, il ministro dell'Energia German Galushchenko ha dichiarato su Telegram che è in corso un "massiccio attacco al sistema elettrico" e che le forze russe stanno "attaccando le strutture di generazione e trasmissione dell'elettricità in tutta l'Ucraina".

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitchko, ha riferito che una persona è stata ferita dalla caduta di un frammento di drone su un edificio residenziale. Le autorità locali e i media ucraini hanno riferito di numerose esplosioni in tutto il Paese, in particolare nel sud a Zaporizhzhia, Odessa e Mykolaiv, nonchè a Cherniguiv.