Un importante sviluppo nell’utilizzo delle armi occidentali da parte dell’Ucraina è stato annunciato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Nel suo intervento all'Europa Forum della rete Wdr, ha annunciato che tutte le restrizioni di raggio d’azione imposte a Kiev dagli alleati del blocco Nato sono state sospese.

“Non ci sono più restrizioni di raggio d'azione sulle armi fornite all'Ucraina, né da parte britannica, né da parte francese, né da parte nostra, né da parte americana”, ha detto il capo del governo di Berlino. “Ora l'Ucraina può difendersi anche attaccando posizioni militari in Russia, ad esempio. Fino a qualche tempo fa non poteva farlo, adesso può farlo. Un Paese che può difendersi solo da un attacco sul proprio territorio non si difende adeguatamente”.

Immediata la reazione della Russia. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha definito le decisioni dei Paesi europei di rimuovere le restrizioni come “piuttosto pericolose, se venissero prese”. “Queste potenziali decisioni, se mai venissero effettivamente prese, sono in assoluto contrasto con le nostre aspirazioni a raggiungere una soluzione politica”, ha aggiunto.

Fin da quando gli alleati hanno iniziato a fornire al Paese invaso missili a lunga gittata, a Kiev è stato imposto il limite di utilizzarli all’interno del proprio territorio e di non bersagliare obiettivi all’interno dei confini della Federazione. Con il proseguire della guerra, queste restrizioni sono state progressivamente alleggerite, fino ad arrivare all’odierna rimozione totale.

Questo sviluppo va oltre una delle tante “linee rosse” imposte dal Cremlino nel corso degli ultimi tre anni. Più volte, infatti, dal circolo dei fedelissimi di Putin si sono sollevate voci riguardo al considerare un attacco con armi convenzionali fornite dai Paesi occidentali come un atto di guerra della Nato contro Mosca. Un tentativo continuo di colpevolizzare il blocco a guida Usa, a cui si sono aggiunte le ultime dichiarazioni dello zar. Il presidente russo, parlando in un forum di imprenditori, ha affermato che “ci hanno semplicemente costretto a fare quello che stiamo facendo, e stanno cercando di farci passare per colpevoli”.

Putin ha ricordato la cacciata nel 2014 del presidente Viktor Yanukovich in seguito alle manifestazioni dicome "un colpo di Stato" e ha denunciato nuovamente le violenze contro la popolazione del Donbass da parte delle nuove autorità di Kiev.