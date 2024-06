Caccia Super Etendard a Kiev: cosa rivela la mossa di Milei

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente argentino Javier Milei vuole contribuire alla difesa dell'Ucraina. Per questo ha approvato un piano che prevede l'invio di cinque Super Etendard, aerei da combattimento di produzione francese che hanno svolto un ruolo importante nella storia bellica dell'Argentina.

Gli aerei, acquistati da Parigi nel 2017 e acquisiti formalmente nel 2019, non posso essere utilizzati da Buenos Aires a causa "dell'embargo imposto dal Regno Unito contro il Paese dopo guerra delle Falkland", conflitto convenzionale combattuto nel 1982 per la sovranità sull'arcipelago dell'Atlantico del sud che l'Argentina ha sempre chiamato Isole Malvine. A riportare la notizia è stato per primo un giornale argentino Infobae.

Una vecchia questione con Londra

I cinque caccia in questione, precedentemente imbarcati sulla portaerei francese Charles De Gauelle, si trovano dal 2019 nella Base Aeronaval Comandante Espora. Base dislocata sulle coste orientali dell’Argentina dove fanno base l'Escuadra Aeronaval N° 3 e la 2° Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque.

Come si apprende questi Etenderd "non possono essere utilizzati perché privi delle cartucce che permettono di espellere il sedile del pilota in caso di emergenza". Tale mancanza rende i caccia non operativi, e dal momento che l'Argentina "non può acquistare queste cartucce a causa dell'embargo imposto da Londra", da quando i jet sono arrivati i jet sono in disuso.

Secondo quanto reso noto, il ministro degli Esteri Diana Mondino e il ministro della Difesa Luis Petri sono a lavoro "da settimane" per realizzare il piano annunciato dal presidente Milei; che vede l'Argentina in contatto con Stati Uniti e Nato per "aiutare" l'Ucraina con armi da schierare contro i russi. Il ministro degli Esteri argentino avrebbe inoltre incontrato la sua omologa francese Stéphane Séjourné in quello che viene riportato come un "incontro segreto avuto con la Nato a Bruxelles". La partecipazione della Francia in questa situazione non fa che sottolineare la risoluta volontà di "superare ostacoli geopolitici" per stare a fianco di Kiev in ogni modo.

Una volta giunti in Ucraina, i caccia potranno ricevere le cartucce per i seggiolini eiettabili, acquistate o concesse al governo di Kiev. Ciò renderebbe i velivoli di nuovo sicuri ed operativi.

I caccia Etendard francesi in Argentina

I Super-Etendard Modernisé sono caccia da attacco al suolo monorotore imbarcati sviluppati per Aéronavale francese, entrati in servizio nel 1978 e radiati dal servizio in Francia nel luglio 2016. Acquistati al tempo per quattordici milioni di euro in un pacchetto che prevedeva motori e altre parti di ricambio per i vecchi Etendard dell'Armada Argentina - proprio vecchi aerei da combattimento che ingaggiarono oltre oceano i Sea Harrier della Royal Navy e i Sapecat Jaguar della Royal Air Force nella Guerra delle Falkland, condussero le loro "ultime sortite" operative sulla Siria, nel corse dell'Operazione Chammal.

Nel 1981 l'Aviazione navale Argentina aveva appena ricevuto una flotta di 14 Super-Etendard quando appena un anno dopo scoppiò il conflitto con il Regno Unito. Furono proprio alcuni di questi jet a conseguire i maggiori successi in combattimento, attraverso l’impiego di missili antinave Am-39 Exocet, affondando il cacciatorpediniere Hms Sheffield e la nave da trasporto Atlantic Conveyor.

Gli Etendard francesi commissionati nell'ultima tranche dalla Dassault, azienda produttrice dei più moderni Rafale attualmente imbarcati sull'unica portaerei francese, sono dotati dei visori notturni e delle integrazione che gli consentano l'impiego di bombe laser-guidate Paveway.

I sistemi di navigazione e di attacco vennero "aggiornati" al tempo, ma si parla comunque di velivoli a cavallo tra la 3° e 4° generazioni di aerei da combattimento completamente diversi dalle piattaforme di fabbricazione sovietica su cui sono abituati a volare i piloti ucraini. Come è valso per gli F-16 , ci vorrà delprima che un Super-Etendard inviato dal Milei possa fare la sua parte nel conflitto che possiamo augurarci termini molto prima.