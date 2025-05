Missili AIM-9 Sidewinder e guida a infrarossi: cosa sappiamo del nuovo drone Margura-7

Ascolta ora 00:00 00:00

L’intelligence ucraina ha diffuso la prima foto in assoluto del nuovo drone marittimo Magura-7 armato con missili aria-aria AIM-9 Sidewinder con guida ad infrarossi, riadattati per essere utilizzati come intercettori terra-aria. Stando a quanto dichiarato dalle forze di Kiev, una di queste piattaforme avrebbe abbattuto due caccia Su-30 russi sul Mar Nero. “Un momento storico”, come definito dal capo degli 007 Kyrylo Budanov, che riscrive un’altra volta le regole dei conflitti armati e pone una nuova sfida per le forze di Mosca.

Dall’immagine, si può notare che il drone è dotato di tre antenne rettangolari per le comunicazioni e diverse altre carenature che potrebbero contenere sensori aggiuntivi e apparecchiature di vario genere, necessarie per identificare bersagli nei cieli e prenderli di mira con i vettori. Questi ultimi sono caricati su rampe simili a quelle degli aerei da combattimento, che verrebbero alzate prima del lancio, senza rotazioni laterali. Un dettaglio significativo, questo, perché i Sidewinder non hanno capacità Hobs, ovvero non possono colpire un bersaglio a meno che la loro traiettoria non sia rivolta contro di esso. In altre parole, non sono in grado di deviare la traiettoria in volo.

Questo implica una certa difficoltà nell’abbattere un velivolo con un Magura-7, aumentata dal movimento causato dalle onde e dal fatto che il bersaglio deve essere ad una certa altitudine e distanza. In ogni caso, queste piattaforme rappresentano una minaccia per le forze russe. Con l’aumento della capacità navale ucraina, infatti, gli elicotteri e i jet di Mosca sono stati impiegati sempre di più in missioni contro i droni marittimi facendo uso di munizioni non guidate, che richiedono di volare a bassa quota. Questo li espone maggiormente al pericolo di finire nel mirino dei Sidewinder.

Non è noto il numero di questi missili inviati dagli Stati Uniti e dagli altri partner all’Ucraina, e l’abbattimento dei due jet russi è stato il loro primo utilizzo confermato. Essi possono essere anche utilizzati nei cosiddetti sistemi FrankenSAM, postazioni antiaeree sviluppate in tutta fretta dall’aeronautica Usa e inviate a Kiev, che possono essere utilizzate sia come difese statiche per basi militari o obiettivi sensibili, sia come sistemi montati su veicoli.

I Sidewinder, inoltre, possono essere montati anche sui cacciamandati dagli alleati per rinforzare l’aviazione del Paese invaso e fornire un’ulteriore protezione nei cieli che, quasi ogni giorno, sono solcati da droni e missili russi.