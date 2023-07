Droni ucraini su Mosca. Il Cremlino: "Terrorismo internazionale"

Alle prime luci dell'alba la Russia ha dovuto fare i conti con un attacco orchestrato da Kiev mediante l'utilizzo di droni. Il bersaglio da colpire era Mosca ma le autorità russe hanno spiegato di aver sventato il raid neutralizzando i velivoli nemici. Eppure, altri Uav – o probabilmente sempre gli stessi, al momento non è ancora chiaro – sono comunque riusciti a colpire la capitale, in particolare due edifici non residenziali. Sono state segnalate esplosioni nei pressi del ministero della Difesa e in un centro di uffici su Likhachev Avenue, non distante da uno dei più importanti anelli autostradali della città. I filmati diffusi sui social mostrano strutture danneggiate, veicoli delle forze dell'ordine in azione così come pompieri e soccorsi. Non dovrebbero tuttavia esserci vittime.

Mosca sotto attacco

A leggere il messaggio postato su Telegram dal sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, potrebbe sembrare che nella capitale russa la situazione sia sempre rimasta sotto controllo. Il primo cittadino si era infatti limitato ad informare che due edifici non residenziali della capitale erano stati colpiti intorno alle 4 del mattino senza " danni gravi o vittime " come conseguenze. L'agenzia Tass ha però aggiunto un particolare non da poco: i " frammenti " dei droni abbattuti dalle difse russe sono stati rinvenuti sulla Prospettiva Komsomolsky e non lontano dagli edifici del ministero della Difesa.

Come ha sottolineato Reuters, non sappiamo se i droni abbiano colpito gli edifici quando sono stati abbattuti o se abbiano invece deliberatamente preso di mira gli edifici. Né il ministero della Difesa né il sindaco hanno fin qui spiegato dove sono stati intercettati gli Uav.

Il traffico è stato chiuso su Komsomolsky Avenue e su Likhachev Avenue, a sud di Mosca, dove è stato danneggiato un grattacielo che ospita uffici. Il canale televisivo del ministero della Difesa russo, Zvezda, ha pubblicato un breve video sul suo canale Telegram che mostra un palazzo con finestre mancanti ai piani superiori e dalla struttura danneggiata.

Damage at Komsomolsky avenue in Moscow as result of drone explosion https://t.co/WeQxgCYm7A pic.twitter.com/3jLFvuy0qK — Liveuamap (@Liveuamap) July 24, 2023

Il blitz ucraino

Il citato ministero della Difesa russo ha parlato di un " tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico utilizzando due droni su obiettivi nel territorio della città di Mosca " che " è stato fermato ". Il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda sostiene invece che è stato danneggiato un edificio vicino al ministero della Difesa e che un altro drone ha colpito un centro commerciale di Mosca. È " un atto di terrorismo internazionale ", ha in ogni caso ribadito alla televisione Rtvi la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.

Il Cremlino ha spiegato che un simile attacco avrebbe interessato anche la Crimea. " Durante la notte del 24 luglio è stato sventato un tentativo, da parte del regime di Kiev, di effettuare un attacco terroristico con diciassette velivoli senza pilota contro oggetti nel territorio della penisola di Crimea ", ha fatto sapere la Difesa di Mosca.

Nello specifico, " quattordici droni ucraini sono stati soppressi dalla guerra elettronica, di cui undici droni si sono schiantati nel Mar Nero e altri tre sono caduti sul territorio della penisola. Inoltre, tre droni sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea. Non ci sono vittime a seguito del sventato attacco terroristico ", si legge nella nota dello stesso ministero.

More Evidence that these were indeed Ukrainian “Beaver” Long-Range Attack Drones which were seen over the Russian Capital of Moscow this morning; these Drones are have a very unique profile with the 2 Front-Wings being Short and the 2 Rear-Wings being the Primary Stabilizers. pic.twitter.com/NGD8jNziJl — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2023

Raid russo su Odessa

Nel frattempo, un attacco di droni russi ha preso di mira un'infrastruttura portuale ucraina nella regione meridionale di Odessa e ha distrutto un capannone di grano. " Nella notte un attacco di quasi quattro ore effettuato da parte di droni Shahed-136 è stato diretto contro un'infrastruttura portuale. Un capannone di grano è stato distrutto e i serbatoi di stoccaggio per altri carichi sono stati danneggiati ", ha detto l'esercito di Kiev.

Sei persone sono rimaste ferite mentre l'attacco è stato condotto nella notte. La conferma è arrivata da parte del capo dell'amministrazione regionale militare di Odessa, Oleh Kiper, il quale ha aggiunto che tre dei feriti si trovano ricoverati in ospedale.