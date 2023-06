"Non è un colpo di Stato". Prigozhin indagato per rivolta armata: cosa succede in Russia

Non l'ha definito un colpo di Stato, ma una "marcia per la giustizia". Così Evgenij Prigozhin, il fondatore e capo del gruppo paramilitare Wagner, ha dichiarato guerra al ministero della Difesa russo, presieduto da Sergej Shoigu. Lo scontro tra i due è annoso, ma oggi ha vissuto una repentina evoluzione che l'ha portato al punto di non ritorno.

Dopo aver infatti accusato pubblicamente Shoigu e il capo dello Stato maggiore Valerij Gerasimov di "genocidio contro il popolo russo", smentendo anche le principali menzogne sull'Ucraina propagate dal Cremlino in quest'ultimo lustro e mezzo, Prigozhin ha fatto la sua prima mossa alle 21:05 (ora locale), pubblicando sul suo canale Telegram uno dei sette audio con il quale il comandante dei mercenari che hanno conquistato Bakhmut ha lanciato la sua personale operazione contro la leadership militare del Paese, con l'obiettivo di decapitarla. Il casus belli è rappresentato da un presunto attacco missilistico ordinato da Shoigu in persona contro un "numero enorme" di combattenti Wagner che avrebbero perso la vita. Bombardamento mostrato da un video che mostrerebbe i cadaveri dei militari in un accampamento vicino a Rostov.

" Il Consiglio dei Comandanti del Pmc Wagner ha preso una decisione: il male rappresentato dalla leadership militare del Paese deve essere fermato ", dichiara il boss della Wagner in un altro audio. " Siamo in 25mila, unitevi a noi ", prosegue. Interviene allora il ministero della Difesa di Mosca, che in un comunicato scredita i messaggi minatori di Prigozhin definendoli una provocazione mediatica non conforme alla realtà. Nel frattempo l'ex colonnello russo Igor Girkin (nom de guerre Strelkov), uno degli uomini più importanti alla guida dei separatisti del Donbass nel 2014, commenta paventando un principio di colpo di Stato. Ma Prigozhin tira dritto: "Questo non è un colpo di Stato militare. È una marcia per la giustizia. Le nostre azioni non interferiscono in alcun modo con le truppe".

Ad ogni azione, però, corrisponde una reazione. In una nota, il Cremlino fa sapere che il presidente Putin sta monitorando la situazione e sta prendendo tutte le misure necessarie. L'Fsb, i servizi segreti interni, annuncia l'apertura di un procedimento penale nei confronti di Evgenij Prigozhin, indagato per "rivolta armata" e ammutinamento. Ma Prigozhin non molla e continua ad aggiornare i suoi fedelissimi su Telegram. " La maggior parte dei soldati ci sostiene! Riceviamo questi messaggi: 'Grazie, ragazzi! Finalmente ci sarà giustizia nell'esercito! Finalmente vi assicurerete che riceviamo munizioni e che smettano di buttarci nel tritacarne! ". Da Kiev, intanto, esultano: " La fragile dittatura di Putin è caduta: hanno cominciato a rosicchiarsi a vicenda per potere e denaro. Ora spetta alle nostre brigate d'assalto liberare l'Ucraina e quei territori che vogliono far parte del nostro potente, invincibile e glorioso Paese ", ha detto il capo degli 007 ucraini Kirill Budanov.