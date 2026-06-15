Notte di fuoco in Ucraina. Colpita la cattedrale della Dormizione, patrimonio Unesco. Meloni: "Aggressione russa inaccettabile, sostegno a Kiev centrale al G7"

La scorsa notte i russi hanno lanciato più di 60 missili solo su Kiev. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, in un post su X. In totale, sono stati lanciati contro l'Ucraina 70 missili e 611 droni. "Ad oggi, si contano 28 feriti e 4 morti nella capitale. Le mie condoglianze a tutte le famiglie e agli amici. L'attacco russo al monastero di Pechersk Lavra di Kiev ha causato l'incendio della cattedrale dell'Assunzione, una chiesa la cui storia risale all'XI secolo. Si tratta attualmente di uno dei più gravi crimini contro la cultura cristiana perpetrati dalla Russia. Il Servizio di Emergenza Statale ha già spento l'incendio sul tetto della cattedrale. A Kharkiv, i russi hanno lanciato un secondo attacco contro i nostri soccorritori che stavano spegnendo un incendio sul luogo dell'attacco alla centrale industriale. Ad oggi, sappiamo che, purtroppo, cinque persone sono morte. Le mie condoglianze a tutte le famiglie e agli amici. Nove persone sono rimaste ferite", ha detto Zelensky, aggiungendo che "a Dnipro, la Russia ha colpito l'area di una stazione ferroviaria, un istituto scolastico e diverse aziende".