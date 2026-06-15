Notte di fuoco in Ucraina. Colpita la cattedrale della Dormizione, patrimonio Unesco. Meloni: "Aggressione russa inaccettabile, sostegno a Kiev centrale al G7"

La Russia ha sferrato un pesante attacco nella notte contro l'Ucraina. L'antico monastero Pechersk Lavra di Kiev, fondato nel 1050 e patrimonio dell'Unesco, ha subìto gravi danni. L'attacco ha danneggiato le linee elettriche lasciando 140.000 residenti della capitale senza corrente.Mosca avrebbe utilizzato 70 missili e 611 droni. Intanto Mosca insiste: "Zelensky vuole vedere Putin? Venga a Mosca". Oggi il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, al Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo: si parla anche di Ucraina.
Meloni, inaccettabile aggressione russa, sostegno a Kiev sarà centrale al G7
"Inaccettabile l'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Di fronte ai brutali attacchi russi non possiamo volgere lo sguardo altrove. La solidarietà è fondamentale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa insieme alla premier giapponese. "Quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità", serve "fermezza nel sostegno a Kiev". Questo insieme allo "sforzo per la pace" saranno "elementi centrali al G7".
Costa (Ue): gli attacchi confermano che la Russia continua l'escalation
I massicci bombardamenti e attacchi notturni contro i civili e il Monastero delle Grotte di Kiev, sito Unesco, sono l'ennesima conferma che la Russia sta continuando la sua escalation. Questi attacchi dimostrano la riluttanza della Russia a impegnarsi seriamente nei negoziati di pace". Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "Ma - aggiunge - il tempo stringe per la Russia. Quando i leader del G7 si riuniranno oggi a Evian, discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati per una pace giusta e duratura in Ucraina".
Tajani: "Gravissimo attacco a monastero di Kiev, Mosca non vuole la pace"
"Mi pare che gli attacchi anche contro il sito Unesco sono veramente di una gravità incredibile, dimostrano che la Russia non vuole sedersi al tavolo della pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Lussemburgo. "Kiev è anche la capitale religiosa di un mondo, quindi attenzione anche da parte russa a non profanare un sentimento di tutti i cristiani e ortodossi anche in Russia. Il Cremlino sta commettendo errori gravi a dimostrazione che è in difficoltà. Adesso dobbiamo continuare a fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti", ha aggiunto.
Zelensky: "L'attacco al monastero è un atto di barbarie"
"È fondamentale che il mondo non rimanga in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa. Questo attacco è un attacco alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità - ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensk -. Non vi può essere alcuna giustificazione per questo o per qualsiasi altro attacco russo simile. Ciò che serve è maggiore cooperazione per fermare la guerra della Russia e una protezione più forte per salvare vite umane dalla Russia".
Mosca nega raid su monastero: è stato missile Patriot Usa obsoleto
Mosca ha negato di aver colpito il monastero di Pechersk Lavra a Kiev durante un bombardamento notturno sulla capitale ucraina. In un comunicato diffuso dal ministero della Difesa, si legge che "secondo dati confermati, il complesso del monastero di Pechersk Lavra a Kiev è stato colpito da un missile del sistema antiaereo statunitense Patriot. Una delle cause del malfunzionamento del sistema - continua la nota - potrebbe essere stata la fornitura al regime di Kiev da parte di Paesi occidentali di missili ormai obsoleti".
Macron: nulla giustifica l'attacco al monastero
"Il monastero di Kyiv-Pechersk Lavra, uno dei luoghi più sacri dell'ortodossia ucraina e iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, è stato colpito questa notte dal massiccio attacco missilistico e con droni russo che ha nuovamente preso di mira Kiev, causando vittime civili. Così come la guerra di aggressione che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni, nulla giustifica questo attacco al nostro patrimonio universale. La Francia è pronta a collaborare con le autorità ucraine preposte alla tutela del patrimonio". Lo ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron. "Questo attacco non fa che rafforzare la nostra determinazione a fare tutto il possibile, insieme ai nostri alleati e partner, per raggiungere un cessate il fuoco che la Russia continua a rifiutare ostinatamente, e quindi la pace. Ci impegneremo per questo al G7 di Evian", ha aggiunto.
Zelensky: attacco russo con 70 missili e 611 droni
La scorsa notte i russi hanno lanciato più di 60 missili solo su Kiev. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, in un post su X. In totale, sono stati lanciati contro l'Ucraina 70 missili e 611 droni. "Ad oggi, si contano 28 feriti e 4 morti nella capitale. Le mie condoglianze a tutte le famiglie e agli amici. L'attacco russo al monastero di Pechersk Lavra di Kiev ha causato l'incendio della cattedrale dell'Assunzione, una chiesa la cui storia risale all'XI secolo. Si tratta attualmente di uno dei più gravi crimini contro la cultura cristiana perpetrati dalla Russia. Il Servizio di Emergenza Statale ha già spento l'incendio sul tetto della cattedrale. A Kharkiv, i russi hanno lanciato un secondo attacco contro i nostri soccorritori che stavano spegnendo un incendio sul luogo dell'attacco alla centrale industriale. Ad oggi, sappiamo che, purtroppo, cinque persone sono morte. Le mie condoglianze a tutte le famiglie e agli amici. Nove persone sono rimaste ferite", ha detto Zelensky, aggiungendo che "a Dnipro, la Russia ha colpito l'area di una stazione ferroviaria, un istituto scolastico e diverse aziende".
Mosca: aattacchi massicci contro siti militari a Kiev, Kharkiv e Dnipro
La Russia ha condotto un "attacco massiccio" contro alcuni siti dell'industria militare a Kiev. Lo ha dichiarato l'esercito russo in un comunicato, aggiungendo che obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e a Dnipro. Da parte loro, le autorità ucraine hanno riferito di almeno nove persone uccise in Ucraina in una serie di attacchi russi, tra cui uno, massiccio, contro la capitale Kiev.
Kiev: barbaro attacco alla cattedrale, comunità internazionale intervenga
"Colpendo il monastero delle Grotte di Kiev, uno dei più grandi luoghi sacri del cristianesimo, Putin ha per sempre iscritto il suo nome nella lista dei peggiori barbari della storia. Dovrebbe essere dannato per secoli. E perderà questa guerra". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, dopo l'attacco russo contro la cattedrale della Dormizione, uno dei siti religiosi più importanti della capitale ucraina. "Dall'Orda d'Indipendenza nel XIII secolo ai nazisti e ai bolscevichi nel XX secolo, i monasteri sacri di Kiev hanno subito numerosi attacchi barbari", ha ricordato Sybiha. "Ora abbiamo a che fare con terroristi russi che hanno già superato l'Isis nei loro crimini contro il patrimonio culturale. Solo la feccia russa, che non ha nulla di sacro, può danneggiare deliberatamente il monastero delle Grotte di Kiev, un sito unico patrimonio dell'Unesco sotto protezione speciale. Avvieremo con urgenza tutte le procedure pertinenti in seno all'Unesco e a tutti gli altri meccanismi internazionali, esigendo risposte immediate e adeguate a questa barbarie di Stato. Ci aspettiamo reazioni forti da parte delle istituzioni e delle capitali internazionali. Niente parole vaghe, silenzio o passi deboli. Abbiamo bisogno di agire ora per fermare la barbarie russa", conclude il ministro.
Ucraina: 9 morti in attacchi russi a Kiev e a Kharkiv
Un'ondata di attacchi russi ha colpito nella notte l'Ucraina provocando almeno nove morti, quattro a Kiev e cinque a Kharkiv. Lo hanno reso noto le autorità ucraine. "Purtroppo, il numero dei morti sale a quattro", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Timour Tkatchenko, dopo aver comunicato una prima cifra di due vittime. Poche ore prima, il ministro dell'Interno Igor Klymenko aveva riferito che "cinque soccorritori dei servizi di emergenza statali (erano) stati uccisi mentre combattevano gli incendi" a Kharkiv.
Attacco russo a Kiev, in fiamme cattedrale della Dormizione
Un attacco russo ha causato ingenti danni al complesso monastico di Kyiv-Pechersk, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'Amministrazione militare della città di Kiev accusando la Russia di aver colpito deliberatamente "il cuore di uno dei più grandi santuari cristiani". Il tetto della Cattedrale della Dormizione ha preso fuoco durante l'attacco notturno, ha dichiarato il metropolita Epifanio, capo della Chiesa ortodossa ucraina. Ha condannato l'attacco come un altro crimine russo "contro l'umanità, contro la storia, contro il cristianesimo" e ha lanciato un appello alla preghiera per salvare il luogo.Il Monastero delle Grotte di Kiev (Kyiv-Pechersk Lavra) è un vasto complesso di monasteri e chiese, alcune delle quali sotterranee, costruito tra l'XI e il XIX secolo. Alcune delle chiese di questo sito, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, sono collegate da un labirinto di grotte che si estende per oltre 600 metri.La cattedrale, le chiese e gli altri edifici si affacciano sulla riva destra del fiume Dnipro e sono meta di pellegrinaggio da secoli.