"Abbiamo un drone segreto": la rivelazione di Kiev dietro agli ultimi raid

Tra i vari elementi che caratterizzano la guerra in Ucraina, uno che ha assunto un ruolo sempre più importante è quello del duello dei droni. Tra Kiev e Mosca, infatti, è in corso un duello che si combatte su molteplici fronti, dalla Crimea al Donbass fino ai vari territorio dell'Ucraina, in cui i velivoli a pilotaggio remoto sono diventati armi essenziali dei rispettivi arsenali, oltre che elementi utili a comprendere la strategia seguita da entrambi gli schieramenti.

Il "drone segreto" di Kiev

L'ultima dichiarazione del ministro della Trasformazione digitale ucraina, Mikhail Fedorov, rientra pienamente in questo schema, in cui importante è il livello psicologico e informativo: mostrare il raggiungimento di capacità fino ad ora ritenute molto remote dall'avversario. Il ministro di Kiev ha parlato di un "drone segreto ucraino" che ha dimostrato il suo funzionamento e ha rivelato che " la compagnia d'assalto Uav Hills della 92/ma Brigata meccanizzata separata ha colpito carri armati T-80 e T-72 e obici D-30 ". Non manca il messaggio politico: " Vi parleremo del drone stesso dopo la vittoria. Che rimanga una 'piacevole' sorpresa ". E questa dichiarazione aiuta a comprendere come il ruolo di questi velivoli sia diventato tanto strutturale sul piano militare quanto utile sul piano propagandistico, dal momento che da tempo le forze di Kiev hanno iniziato a usare i droni per colpire le forze nemiche anche nel territorio della Federazione Russa.

Attacchi in Russia

L'ultima notizia in questo senso è arrivata questa mattina. Roman Starovoyt, governatore della regione di Kursk, ha comunicato che un drone ucraino ha lanciato un ordigno esplosivo in una stazione elettrica del villaggio di Snagost, nel distretto di Korenevsky. Mentre ieri sempre un UAV di Kiev ha preso di mira l'aeroporto di Khalino nella città di Kursk, ed è esploso dopo essere stato intercettato. La difesa aerea russa aveva detto di avere respinto quattro attacchi "terroristici" con droni ucraini sempre nella stessa regione al confine.

Droni russi sull'Ucraina

Da parte russa, continua invece il lancio di droni contro il territorio ucraino. Questa mattina, in un attacco con un drone kamikaze, è rimasto ferito un agente delle forze dell'ordine a Beryslav, nella regione di Kherson. Nella notte, altri droni e missili delle forze di Mosca hanno colpito la regione ucraina di Mykolaiv, mentre l'aeronautica ucraina ha comunicato di avere abbattuto 26 dei 38 droni Shahed usati dalle truppe russe. Nonostante la difesa, però, il porto fluviale di Izmail, vicino Odessa, è stato danneggiato.