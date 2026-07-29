Pechino rafforza lo scudo di Teheran: la Cina pronta a consegnare fino a 400 missili all’Iran

La guerra dei dodici giorni tra Iran, Israele e Stati Uniti ha lasciato una lezione inequivocabile per Teheran: la vulnerabilità della propria rete di difesa aerea, soprattutto contro velivoli a bassa quota e droni. Per questo motivo, secondo un’esclusiva di Reuters, la Repubblica islamica sarebbe in procinto di ricevere entro poche settimane una prima fornitura di sistemi missilistici antiaerei spalleggiabili (MANPADS) di fabbricazione cinese, in un contratto dal valore stimato tra i 60 e i 70 milioni di dollari.

Secondo tre fonti citate, l’intesa prevede l’acquisto di un quantitativo compreso tra 300 e 400 lanciatori, principalmente dei modelli QW-12 e FN-16, con l’eventuale possibilità di acquisire anche le versioni più avanzate QW-18 e QW-19. Le consegne dovrebbero transitare attraverso lo Xinjiang cinese e il Pakistan, prima di raggiungere il territorio iraniano.

Perché l’Iran punta sui missili spalleggiabili

I sistemi MANPADS rappresentano una componente fondamentale della difesa aerea moderna. Diversamente dalle batterie missilistiche strategiche, sono trasportabili da un singolo operatore, possono essere rapidamente dispiegati e risultano particolarmente efficaci contro elicotteri, droni e aerei a quote medio-basse.

L’esperienza del recente conflitto ha mostrato come proprio questi bersagli abbiano rappresentato una delle principali vulnerabilità iraniane. Israele ha dimostrato di poter colpire infrastrutture sensibili attraverso una combinazione di velivoli pilotati, droni e munizionamento guidato, mentre gli attacchi statunitensi hanno ulteriormente evidenziato le lacune nella copertura ravvicinata delle installazioni militari e nucleari.

L’acquisto dei sistemi cinesi non sostituisce le grandi batterie antiaeree già in dotazione a Teheran, ma ne integra le capacità creando uno "scudo a più livelli“: le batterie a lungo raggio proteggono gli obiettivi strategici, mentre i MANPADS sono destinati alla difesa mobile delle truppe e delle infrastrutture contro minacce a bassa quota.

L’asse militare tra Cina e Iran si rafforza

L’accordo conferma una tendenza ormai consolidata. Negli ultimi anni Pechino è diventata il principale acquirente del petrolio iraniano nonostante il regime sanzionatorio occidentale, mentre la cooperazione economica è stata formalizzata con il partenariato strategico venticinquennale siglato dai due Paesi.

Sul piano militare, tuttavia, la cooperazione è rimasta tradizionalmente più discreta. La nuova fornitura segnala invece una disponibilità crescente della Cina a sostenere il riarmo difensivo iraniano, pur mantenendo una certa cautela diplomatica. Reuters riferisce infatti che il contratto sarebbe stato gestito attraverso una società con sede a Hong Kong, modalità che consentirebbe di ridurre la visibilità politica dell’operazione.

Per Teheran, inoltre, l’acquisto si inserisce in una strategia più ampia che combina produzione nazionale e importazioni selettive. L’industria bellica iraniana è infatti in grado di realizzare numerosi sistemi missilistici domestici, ma continua a ricorrere a tecnologie straniere nei settori ritenuti più critici, soprattutto quando occorre ricostituire rapidamente capacità perdute.

Un segnale geopolitico oltre il valore militare

Le fonti hanno avvertito che, sebbene l’accordo sia stato firmato, i tempi di consegna, le quantità e altri dettagli di attuazione potrebbero ancora subire modifiche. L’impatto sarà limitato rispetto ai sistemi antimissile a lungo raggio e alle sofisticate capacità aeree israeliane e statunitensi. Dal punto di vista operativo, alcune centinaia di MANPADS, infatti, non modificano da soli gli equilibri strategici del Medio Oriente.

Il ministero degli Esteri iraniano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato: “Le notizie in questione sono completamente infondate. La Cina ha sempre svolto un ruolo attivo nella promozione della pace e nella fine del conflitto”.

Il significato politico dell’accordo, però, appare comunque rilevante. Dopo mesi di guerra e pressioni internazionali, Teheran dimostra di poter ancora accedere al mercato globale degli armamenti grazie ai propri partner strategici. Se confermate nelle prossime settimane, le consegne costituiranno uno dei più significativi trasferimenti di armamenti cinesi verso l’Iran degli ultimi anni e un ulteriore tassello nella ridefinizione degli equilibri strategici in un Medio Oriente sempre più segnato dalla competizione tra grandi potenze.