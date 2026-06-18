Pioggia di droni ucraini su Mosca: aeroporti chiusi e una raffineria in fiamme

Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte Kiev ha lanciato uno dei più massicci attacchi con droni dall'inizio della guerra, colpendo per la seconda volta in pochi giorni la raffineria di petrolio di Mosca e causando disagi al traffico aereo della capitale russa.Zelensky ha rivendicato l'operazione come risposta agli attacchi russi contro le città ucraine. Sul fronte diplomatico, la Nato riunisce il Gruppo di contatto per la difesa di Kiev mentre Washington e Mosca preparano nuovi colloqui.
Mosca, Witkoff e Kushner presto in visita in Russia
I negoziatori Usa Steve Witkoff e Jared Kushner si recheranno presto in visita in Russia, ma le date precise non sono ancora state stabilite. Lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov parlando con Vesti, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass. "Entrambi i negoziatori, Kushner e Witkoff, visiteranno presto la Russia. La situazione attuale è che, a quanto mi risulta, sono ancora impegnati con le questioni iraniane e saranno presenti all’avvio dei lavori sull’accordo principale, pertanto le date precise della loro visita a Mosca non sono ancora state stabilite", ha osservato Ushakov.
Zelensky, colpita raffineria a Mosca, è risposta giustificata ad attacchi russi
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivendicato l'attacco con droni che ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca e ha affermato che "si tratta di una risposta pienamente giustificata agli attacchi russi contro le nostre città e comunità, nonché di un altro importante risultato del lavoro dei nostri combattenti contro le strutture che sostengono la macchina da guerra russa". "Nella notte le nostre sanzioni a lungo raggio hanno colpito ancora una volta la regione di Mosca: per la seconda volta questa settimana, la raffineria di petrolio di Mosca è stata colpita. Sono stati colpiti anche obiettivi nella regione di Rostov e nei territori ucraini temporaneamente occupati", ha scritto Zelensky in un post su X. "Negli ultimi giorni tutti i nostri partner hanno notato la precisione e l’efficacia dei nostri attacchi a medio raggio e delle nostre sanzioni a lungo raggio. È ora che la guerra finisca e la Russia deve compiere i passi necessari sul piano diplomatico", ha aggiunto.
Mosca, massiccio attacco droni Ucraina, stop voli in aeroporti capitale
L’Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagi ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall’inizio dell’invasione russa. Lo hanno fatto sapere le autorità russe. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che durante la notte le sue difese aeree hanno abbattuto 555 droni ucraini in diverse regioni, con quasi 200 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale russa. Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha riferito che diversi droni hanno colpito la Moscow Oil Refinery, situata nella periferia sud-orientale della città. Il ministero dei Trasporti russo ha comunicato che i voli in quattro aeroporti di Mosca - Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky - sono stati sospesi.
Nato: Rutte, oggi Zelensky a riunione Gruppo di contatto Ucraina
"Avremo una riunione con il Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, alla quale posso annunciare che il presidente Zelensky parteciperà questo pomeriggio, e questo è importante". Lo fa sapere il segretario generale della Nato, Mark Rutte, al suo arrivo alla riunione ministeriale Difesa della Nato.
Massiccio attacco di droni di Kiev su Mosca, colpita un'altra raffineria
Un massiccio attacco di droni ucraini si è abbattuto su Mosca stamattina. Secondo il sindaco della capitale russa Sergey Sobyanin e diverse fonti di monitoraggio, decine di velivoli senza pilota hanno preso di mira la città. L'attacco avrebbe colpito la raffineria di petrolio di Mosca per la seconda volta in tre giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. Sobyanin ha riferito che la città ha subito un attacco "massiccio" di droni nelle prime ore della mattina, con le unità di difesa aerea russe che hanno distrutto 52 droni diretti a Mosca. "Diversi droni sono riusciti a raggiungere la raffineria di petrolio di Mosca", ha aggiunto. Sobyanin ha dichiarato che le squadre di soccorso stanno lavorando sui luoghi degli attacchi. Ha inoltre segnalato "danni lievi" a un edificio del centro commerciale Sadovod, nella zona sud-orientale della città. Non si registrano vittime. In seguito all'attentato, sono state imposte restrizioni temporanee al traffico aereo anche negli aeroporti di Vnukovo, Sheremetyevo e Zhukovsky di Mosca. Foto e video pubblicati dai residenti sui social media mostrano incendi ed esplosioni in diverse zone della città, tra cui la raffineria nel distretto di Kapotnya. Il canale Telegram di monitoraggio Exilenova-Plus ha pubblicato filmati di residenti locali che mostravano incendi alla raffineria di petrolio, i piani superiori di un grattacielo in fiamme e fumo che si levava su tutta la capitale. Le immagini mostrano incendi in diverse aree della raffineria di petrolio di Mosca. Secondo un'analisi video condotta dal canale di monitoraggio indipendente russo Astra, almeno cinque incendi sono divampati nell'impianto. Il governatore dell'oblast di Mosca, Andrey Vorobyov, ha segnalato danni ad edifici residenziali nella periferia di Mosca. Un condominio a più piani nel distretto di Zhukovsky è stato danneggiato e i suoi residenti sono stati evacuati, ha dichiarato Vorobyov. Ha inoltre segnalato danni a un'abitazione a Elektrostal, dove una donna ha riportato una lieve ferita alla spalla. A Lyubertsy, i detriti lasciati da un drone hanno danneggiato una palestra, un centro commerciale e una zona industriale, ha dichiarato il governatore. Non si segnalano vittime, ma l'entità dei danni è ancora oggetto di indagine. Vorobyov ha inoltre segnalato danni e incendi in alcune case nelle città di Chekhov e Pavlovksy Posad, nell'oblast' di Mosca.