Putin-Trump, un'ora e mezzo di colloquio telefonico: cosa si sono detti

Un'ora e mezzo di telefonata tra Putin e Trump. A darne notizia è stato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakhov. Il colloquio è avvenuto su iniziativa della Russia. Diversi i temi affrontati dai due leader, che hanno anche discusso di "progetti reciprocamente vantaggiosi e iniziative su larga scala" nei settori economico ed energetico. Il leader russo prima di tutto ha condannato l'attentato di Washington nella cena con i giornalisti, sottolineando "l'inaccettabilità di qualsiasi forma di violenza a sfondo politico", ha dichiarato Ushakov parlando con i giornalisti.

Trump ha detto al suo omologo russo che un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina è oramai "vicino", come scrive l'agenzia Tass. Putin si è detto pronto a una tregua in coincidenza con la Giornata della vittoria il 9 maggio. "Trump ha elogiato la tregua pasquale recentemente dichiarata dalla Russia. A questo proposito Putin - precisa Ushakhov - ha informato la sua controparte americana della sua disponibilità a dichiarare una tregua anche per le celebrazioni del Giorno della Vittoria", ha detto Ushakov ai media. "Trump ha sostenuto attivamente questa iniziativa", ha aggiunto il consigliere.

Putin ha considerato saggia la decisione di Trump di estendere il cessate il fuoco sull'Iran, poiché dovrebbe contribuire a stabilizzare la situazione e "dare una chance ai negoziati". Il leader russo ha avanzato delle proposte volte a risolvere i disaccordi sul programma nucleare iraniano. "La Russia è fermamente impegnata a fornire tutto il supporto possibile agli sforzi diplomatici per trovare una soluzione pacifica alla crisi e ha proposto una serie di proposte volte a risolvere i disaccordi sul programma nucleare iraniano. A tal fine - ha aggiunto Ushakov - proseguiranno i contatti attivi con i rappresentanti iraniani, i leader dei Paesi del Golfo Persico, nonché con Israele e, naturalmente, con il team negoziale statunitense".

"Putin potrebbe annunciare una piccola tregua in Ucraina", ha detto Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca dopo la telefonata con il leader del Cremlino.

"E vorrebbe essere coinvolto nell'arricchimento dell'uranio iraniano. "Gli ho detto, piuttosto ti vorrei coinvolto nella fine della guerra in Ucraina". "Non permetteremo che l'Iran abbia un'arma nucleare", ha ribadito Trump parlando nello Studio Ovale.