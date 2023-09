Ucraina, raid russo in un mercato. Zelensky: "16 persone uccise da terroristi"

Un raid russo ha causato la morte di 16 persone nella regione orientale di Donetsk, precisamente nella città di Kostiantynivka. Nello stesso momento in cui il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si trova a Kiev, appena arrivato in Ucraina con un viaggio a sorpresa, Mosca avrebbe preso di mira alcune aree residenziali ucraine, tra le quali svariati negozi, una farmacia e un mercato. A dare l'annuncio dell'ultimo bagno di sangue è stato Volodymy Zelensky, che ha parlato di decine di vittime e molti feriti a causa dei colpi dell'artiglieria del Cremlino.

Zelensky ha subito sottolineato il presunto bersaglio colpito da Mosca: " Un mercato, una farmacia, persone che non avevano fatto niente di male ". Il presidente ucraino ha quindi spiegato quanto sarebbe accaduto nel Donetsk postando un messaggio su Telegram: " Quando qualcuno nel mondo prova ancora ad avere a che fare con qualcosa di russo, significa chiudere gli occhi sulla realtà. L'audacia del male. La sfacciataggine della malvagità. Disumanità assoluta ".

" In questo momento, l'artiglieria dei terroristi russi ha ucciso 16 persone nella città di Kostiantynivka, nel Donetsk. Un mercato ordinario. Negozi. Una farmacia. Persone che non hanno fatto nulla di male. Molti feriti. Purtroppo il numero delle vittime e dei feriti potrebbe aumentare ", ha affermato Zelensky, aggiungendo che " questo male russo deve essere sconfitto il prima possibile ".

Kostyantynivka è una città che conta circa 70mila abitanti e che si trova vicino alla linea del fronte, in un'area controllata da Kiev, a metà strada tra Kramatorsk e Donetsk, con quest'ultima città nelle mani delle forze russe. Tra i 16 morti ci sarebbe un bambino, mentre almeno altri 20 sarebbero feriti, secondo le informazioni condivise dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal.

Sarebbero stati colpiti un mercato, alcuni negozi e una farmacia. I video che circolano sui social media, ha fatto notare la Bbc, sembrano mostrare il momento di una forte esplosione e le sue conseguenze. Il tutto è avvenuto in una strada trafficata mentre la gente si accalcava verso le bancarelle del mercato e le terrazze dei caffè.

At least 16 people have been killed by Russian shelling in Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists have attacked a regular market, shops, and a pharmacy, killing innocent people. The number of casualties could rise further.





Anyone in the world who is still dealing… pic.twitter.com/PRfuGih2JD