Pioggia di fuoco su Kiev: oltre 50 droni kamikaze contro la capitale

È stata una notte di fuoco per l'Ucraina. Alla vigilia della festa nazionale in ricordo dell'anniversario della fondazione di Kiev, la capitale ha subito l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. La Russia ha lanciato 54 droni d'attacco iraniani Shahed-136/131 dalle regioni di Bryansk e di Krasnodar. La contraerea ucraina è riuscita ad abbatterne 52. I primi bilanci parlano di una vittima, un uomo di 41 anni colpito dai detriti caduti, e di una donna rimasta ferita e ricoverata in ospedale.

L'attacco contro Kiev

La capitale ucraina è stata attaccata regolarmente durante tutto il mese di maggio. Secondo l'amministrazione militare della città, questa è stata la 14esima incursione e l'attacco è stato compiuto in diverse ondate con le sirene antiaeree che hanno risuonato per 5 ore. La tempistica non è stata affatto casuale, visto che, nell'ultima domenica di maggio, l'Ucraina festeggia la giornata di Kiev, l'anniversario della fondazione cittadina ufficiale, avvenuta 1.541 anni fa.

La giornata è tipicamente scandita da fiere di strada, concerti dal vivo e speciali mostre museali, iniziative che sono state realizzate anche per quest'anno, ma su scala ridotta. " La storia dell'Ucraina è un'irritazione di lunga data per i russi insicuri ", ha detto Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram.

Il bilancio del blitz russo

Diversi distretti di Kiev hanno subito gli attacchi notturni, hanno detto i funzionari, incluso lo storico quartiere di Pecherskyi. " L'attacco notturno è stato diretto dal nemico contro installazioni militari e infrastrutture dello Stato nelle aree centrali del Paese, in particolare nella regione di Kiev. Qui, nell'area di pertinenza del comando aereo " Center, "la maggior parte dei droni d'attacco è stata distrutta! ", ha riferito l'Aeronautica Militare Ucraina su Telegram.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato la morte di un civile di 41 anni e il ferimento di una donna di 35 anni nel corso degli " attacchi massicci " perpetuati dalla Russia mediante l'ausilio dei droni iraniani. Klitschko ha spiegato che le prime esplosioni sono avvenute intorno all'01:00 ora locale, ma i velivoli kamikaze hanno continuato ad arrivare a ondate, e da varie direzioni, per tutta la notte.

Nel distretto di Holosiivskyi, nella parte sud-occidentale di Kiev, la caduta di detriti ha incendiato un magazzino di tre piani, distruggendo circa 1.000 metri quadrati di strutture edilizie. Un secondo incendio è scoppiato dopo che la caduta di detriti di droni ha colpito un edificio non residenziale di sette piani nel distretto di Solomyanskyi. Fuoco e fiamme anche sul tetto di un edificio di nove piani nel distretto di Pecherskyi.

Il Kyiv Independent ha ipotizzato che l'attacco possa far parte di un piano russo per esaurire le difese antiaeree ucraine, in cui ci sono i sistemi antimissile Patriot forniti dagli Stati Uniti, alla vigilia dell'attesa controffensiva ucraina.