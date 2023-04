"Peggiore attacco dal 2006". Razzi dal Libano verso Israele

Sale la tensione tra Israele e Libano. Decine di razzi sono partiti dal sud del Libano colpendo le aree di Shlomi e Betzet, mentre le sirene suono risuonate in varie parti della Galilea occidentale. L'attacco, secondo i media israeliani, è il più grave dalla guerra del 2006. Smentite, almeno per il momento, le voci su una risposta da parte dell'artiglieria israeliana, che si diceva avesse bombardato la periferia di al-Qulayla, a sud del Libano e zone agricole tra le località di Qleile e Maaliye.

La regione è quella dove operano i militari italiani di Unifil, la missione della Nazioni Unite che ha il compito di monitorare la fragile tregua tra i due Paesi. Secondo quanto riportato da Ansa, gli uomini del contingente hanno ricevuto l'ordine di rifugiarsi nei bunker delle basi come da procedura standard dei comandi.

I media parlano di un attacco di circa dieci minuti che ha provocato il ferimento di almeno due persone. Secondo i canali israeliani i razzi lanciati dal sud del Libano sarebbero stati circa un centinaio e molti di essi sono stati intercettato dal sistema Iron Dome. Diversa l'indicazione fornita dai media libanesi. L'emittente al Manar, citando fonti della sicurezza di Beirut, parla di circa "una ventina" di ordigni.