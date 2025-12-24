Russia, abbattuti tre droni ucraini in rotta verso Mosca

Due droni in rotta verso Mosca sono stati distrutti dal sistema di difesa aerea del ministero della Difesa russo. Lo ha fatto sapere il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin sul suo canale Max, riportato dall'agenzia russa Tass. "Un altro drone in rotta verso Mosca è stato distrutto. Specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul sito dei detriti caduti", ha scritto.

Secondo i dati pubblicati da Sobyanin, due droni sono stati abbattuti questa mattina. Sempre secondo la Tass i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 172 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa. "Le capacità di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 172 droni ucraini ad ala fissa durante la notte: 110 sul territorio della regione di Bryansk, 20 sul territorio della regione di Belgorod, 14 sul territorio della regione di Kaluga, 12 sul territorio della regione di Tula, sei sul territorio della regione di Orël, quattro sul territorio della regione di Mosca, di cui due in rotta verso Mosca, tre sul territorio della regione di Lipetsk, uno sul territorio della regione di Volgograd, uno sul territorio della regione di Kursk e uno sul territorio della regione di Smolensk", si legge nel rapporto.

Il numero dei feriti a Zaporizhzhia, colpita da un attacco di droni nella notte, è salito a tre. Lo ha fatto sapere il capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov, riportato da Rbc Ukraine su Telegram. Federov ha affermato che donne di 75 e 35 anni e un uomo di 46 anni hanno richiesto assistenza medica. Almeno 13 condomini a Zaporizhzhia sono stati danneggiati dall'attacco notturno della Federazione Russa. Finestre rotte, balconi e logge distrutti, riporta ancora il funzionario. Gli operatori dei servizi pubblici al momento stanno lavorando sui luoghi della distruzione e gli specialisti delle amministrazioni distrettuali stanno esaminando l'area per registrare tutti i danni.

Esplode bomba a Mosca

Tre persone sono morte dopo l'esplosione di un'auto a Mosca. Lo riporta la Tass. Due poliziotti sono deceduti nella detonazione mentre fermavano una persona sospetta nel sud della capitale russa e anche il sospettato è morto, come ha riferito l'ufficio stampa del Comitato Investigativo Russo."Secondo le indagini, nelle prime ore del mattino del 24 dicembre, due agenti della polizia stradale hanno visto una persona sospetta vicino alla loro auto di pattuglia in via Yeletskaya a Mosca. Quando si sono avvicinati per fermarlo, un esplosivo è detonato. I due poliziotti e il sospettato sono morti", ha dichiarato l'ufficio stampa.Il Comitato Investigativo ha aggiunto che sono stati aperti procedimenti penali. Investigatori ed esperti forensi - riporta la Tass-stanno esaminando il luogo dell'incidente e accertando tutte le circostanze.

Stanno anche interrogando testimoni oculari e analizzando i filmati.L'esplosione di oggi è avvenuta in un'area della città non lontana da quella della esplosione di un ordigno posizionato sotto un'auto in cui è morto questa settimana il Generale Fanil Sarvarov.