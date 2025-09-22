"Sostenere la Flotilla". L'appello di Hamas per la carovana di barche diretta a Gaza

Mentre l'Italia sciopera per la Global Sumud Flotilla, che nel frattempo si dirige placida e tranquilla verso l'isola di Creta per l'ennesimo stop di questo viaggio infinito verso Gaza, la sinistra è scesa in piazza per manifestare a suo favore. Studenti e lavoratori hanno aderito allo sciopero indetto dall'Usb per supportare la flotilla e per manifestare per la Palestina. Anche la sinistra parlamentare si è espressa in favore della flotilla, proprio oggi il Pd, tramite Elly Schlein, ha chiesto al governo italiano "di fare tutto il possibile per assicurare l'incolumità degli attivisti che stanno provando a rompere il blocco illegale di aiuti umanitari imposto dal governo israeliano ". Eppure, c'è un messaggio di Hamas, rilanciato da Al Jazeera pochi giorni fa, che dovrebbe far riflettere sulla natura di questa spedizione, al di là di chi si è imbarcato in buona fede.

" Chiediamo la continuazione e l'intensificazione del movimento mondiale di solidarietà con Gaza per respingere l'aggressione dell'occupazione, i crimini di genocidio e la carestia. Chiediamo di mobilitare tutti i mezzi per sostenere la Flotta della Resistenza mondiale diretta a Gaza e avvertiamo l'occupazione dal prenderla di mira ", si legge nel comunicato di Hamas, che ha evidentemente un certo interesse affinché i movimenti che stanno riempiendo le piazze italiane, ma in generale europee, continuino ad avere visibilità e affinché la flotilla continui a navigare con i riflettori puntati. Hamas, però, è riconosciuta come organizzazione terrorista in gran parte dell'Occidente, inclusa l'Unione europea. Questo post è stato anche pubblicato da un'attivista della flotilla, che la sostiene e che pare sia vicina alla spedizione magrebina della stessa.

Che ruolo ha Hamas? Nessuno, almeno nessuno che sia emerso ufficialmente fino a questo momento. Ma è d'effetto che un'attivista ripubblichi la dichiarazione di Hamas pubblicata da Al Jazeera. Nel film Tutti gli uomini del presidente del 1976 c'è una frase chiave sullo scandalo Watergate: "Follow the money".

Chissà dove porterebbe questa pista se si approfondissero le risorse apparentemente illimitate della flotilla in questo suo viaggio infinito nel Mediterraneo, che per ora ha toccato quasi gli stessi porti di una crociera.