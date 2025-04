Mistero del tank BMP-55: cosa sappiamo del prototipo corazzato

Ascolta ora 00:00 00:00

Nei tre anni di conflitto in Ucraina, non vi è stata carenza nello schieramento di nuovi dispositivi bellici prodotti nei territori dei due Paesi in guerra. Per quanto riguarda la nazione invasa, la maggior parte delle volte si è trattato di droni aerei, marittimi o terresti, ma questo non vuol dire che non siano stati fatti passi avanti anche nella creazione di equipaggiamento più “tradizionale”.

Ne sono una dimostrazione le foto diffuse in rete di un BMP-55, un veicolo corazzato per il trasporto delle truppe basato sul carro armato T-55 sovietico, la cui struttura è stata radicalmente modificata. Molti osservatori, come riportato da The War Zone, sono rimasti sorpresi dalle immagini che mostrano il mezzo coperto di neve e, con tutta probabilità, abbandonato da qualche parte in Ucraina. Questo perché di BMP-55 dovrebbe esisterne solo uno.

Lo sviluppo del corazzato è iniziato attorno agli anni 2000 nel Kharkiv Armored Repair Plant, con l’obiettivo di smaltire il surplus di vecchi tank dell’era sovietica che non erano più visti come adatti all’impiego in prima linea. Il veicolo non è mai andato oltre la fase di test prototipali, ma vi è la possibilità, per quanto remota, che l’Ucraina ne abbia avviato la produzione in serie utilizzando i carri armati catturati durante gli scontri con le forze russe.

Secondo i dati ufficiali a disposizione, il BMP-55 dovrebbe pesare 28.5 tonnellate senza contare l’armamentario. Quest’ultimo è costituito da un lanciatore di missili anticarro e da una mitragliatrice pesante da 12.7 millimetri. La sua corazzatura frontale sarebbe in grado di resistere a proiettili di cannone automatico da 25-30 millimetri, mentre quella posteriore dovrebbe essere adatta a difendersi dal fuoco di munizioni penetranti da 14.5 millimetri. Protezione aggiuntiva può essere garantita montando un’armatura reattiva. Per quanto riguarda il suo compito principale, il BMP-55 sarebbe in grado di trasportare fino a 10 soldati, che scenderebbero attraverso una rampa montata sul retro del veicolo. L’equipaggio sarebbe composto da tre persone.

Pare che inizialmente questo corazzato fosse stato pensato per l’esportazione, in modo da garantire a tutte le nazioni che utilizzavano ancora i T-55 la possibilità di schierare dei trasporti per truppe moderni e a basso costo. L’idea di convertire i carri armati in veicoli del genere è stata impiegata anche da altre nazioni, in particolare Israele.

Le Idf hanno schierato in passato l’, sempre basato sulla struttura del vecchio tank sovietico, e la stessa Russia ha convertito parte dei suoi T-72 in, la cui disponibilità al momento sembra però limitata.