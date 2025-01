Trump mette il cappello sul cessate il fuoco di Gaza

Ascolta ora 00:00 00:00

L'atteso accordo sul cessate il fuoco a Gaza è stato annunciato in anticipo (o quasi) da Donald Trump, quando da tutto il mondo si guardava al Medio Oriente in attesa di un segnale concreto di pace. "Abbiamo un accordo per gli ostaggi in Medio Oriente. Saranno rilasciati a breve. Grazie!", ha scritto il presidente eletto Usa su Truth Social.

E subito si è preso i meriti. "Questo epico accordo di cessate il fuoco avrebbe potuto realizzarsi solo in seguito alla nostra storica vittoria di novembre. Sono entusiasta che gli ostaggi americani e israeliani torneranno a casa per riunirsi alle loro famiglie e ai loro cari. Con questo accordo in atto, il mio team per la sicurezza nazionale, attraverso gli sforzi dell’inviato speciale in Medio Oriente, Steve Witkoff, continuerà a lavorare a stretto contatto con Israele e i nostri alleati per garantire che Gaza non diventi mai più un rifugio sicuro per i terroristi".

A onor del vero Joe Biden ha riconosciuto il lavoro di squadra svolto tra la Casa Bianca e Trump. Ai giornalisti che gli chiedevano se il merito dell'accordo per Gaza debba essere attribuito a lui o a Donald Trump, che lo ha già celebrato come un suo successo, Biden dapprima ha risposto così: "È uno scherzo?". Poi ha ricordato che la cornice dell'accordo è quella che "ho proposto io a maggio". Il presidente Usa però ha poi sottolineato che "c'è stato un gioco di squadra" e che c'è un coordinamento con l'Amministrazione entrante, alla quale spetterà il compito di "implementare" l'accordo.

Quando ci fu l'attacco del 7 ottobre molti analisti osservarono che la "mente" di quell'operazione aveva voluto boicottare gli "accordi di Abramo", cioè i tentativi, avvenuti con la mediazione di Emirati arabi, Usa e Bahrein di arrivare ad una pace duratura tra Israele e Palestina. Ora Trump fa sapere che si ripartirà da lì, da quegli accord, di cui tra l'altro lui era stato uno dei promotori. "Continueremo a promuovere la pace attraverso la forza in tutta la regione, mentre sfruttiamo lo slancio di questo cessate il fuoco per espandere ulteriormente gli storici accordi di Abramo.

Questo è solo l’inizio di grandi cose a venire per l’America e, in effetti, per il mondo! Abbiamo ottenuto così tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca. Immagina solo tutte le cose meravigliose che accadranno quando tornerò alla Casa Bianca e la mia amministrazione sarà pienamente confermata, in modo che possano garantire più vittorie agli Stati Uniti!".