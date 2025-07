Ucraina, raid russi su Odessa, colpito il mercato storico

"Oggi si è svolta la nona fase dello scambio concordato a Istanbul. Difensori gravemente malati e feriti stanno tornando a casa. Ora possiamo condividere i dettagli: in tutte le fasi degli accordi recenti di Istanbul, siamo riusciti a riportare a casa oltre 1.000 dei nostri. Per mille famiglie, questo significa la gioia di riabbracciare i propri cari. Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a questo sforzo". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "I combattenti rientrati oggi hanno difeso l'Ucraina in diversi settori del fronte. Molti di loro erano in prigionia da oltre tre anni. Ognuno riceverà il supporto e l’assistenza medica necessari", ha spiegato. "È importante che gli scambi continuino e che la nostra gente stia tornando a casa.Ringrazio tutti coloro che continuano a lavorare a questo compito fondamentale. Riportare indietro tutti i nostri è una priorità per lo Stato. E continueremo a fare tutto il possibile affinché ognuno dei nostri possa tornare dalla prigionia", ha aggiunto.