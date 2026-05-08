Yildirimhan, il nuovo missile turco che può raggiungere l’Europa

Il perseguimento di una maggiore autonomia strategica nel settore della difesa ha rappresentato una delle maggiori priorità della politica turca. In tal contesto, Ankara ha attivamente investito nella formazione di un possente arsenale missilistico in grado di estendere le capacità di deterrenza della Turchia al di là delle proprie immediate vicinanze. Il missile Yildirimhan, presentato nell’ambito della fiera SAHA 2026, rappresenta il primo missile balistico intercontinentale (ICBM) sviluppato dalla Turchia. Il sistema presenta una gittata da 6000km, la quale consente di colpire gran parte della regione mediorientale e del continente europeo. Contestualmente, lo Yildirimhan risulta in grado di raggiungere velocità comprese tra Mach 9 e Mach 25 e dispone di un carico utile potenziale di 3000 kg.

Lo Yildirimhan risulta alimentato a propellente liquido, nello specifico tetrossido di azoto. Tale carburante, pur presentando tempi di rifornimento più lunghi e aumentando la vulnerabilità in fase di lancio, offre alcuni vantaggi in termini di modulazione della spinta e ottimizzazione del carico utile. Contestualmente, la configurazione a quattro motori del vettore conferisce una maggiore capacità di spinta e di controllo della traiettoria, nonché meccanismi di rilascio del carico più sofisticati. Il carico utile consente di impiegare differenti tipologie di testate, le quali rendono il missile in grado di colpire tanto bersagli singoli ad alto valore, quanto bersagli dispersi mediante l’impiego di testate, indicando una spiccata utilità strategica del missile, in luogo del mero supporto tattico.

Un nuovo equilibrio regionale

Lo sviluppo di sistemi balistici intercontinentali da parte di Ankara rappresenta un ulteriore passo verso l’adozione di deterrenza maggiormente basata sulle strutture produttive locali, piuttosto che sulla difesa collettiva garantita dalla NATO, segnalando una continuazione dell’ormai strutturale volontà del paese di perseguire una politica estera indipendente. Contestualmente, l’introduzione di tali sistemi d’arma rappresenta un forte cambiamento per gli equilibri regionali, in quanto i vari attori situati nelle vicinanze della Turchia saranno chiamati a rivedere nel lungo termine le proprie strategie di difesa missilistica.

Il Medio Oriente rappresenta attualmente una regione soggetta ad una forte competizione tra potenze. In tal contesto, i missili balistici hanno mostrato la propria elevata funzionalità durante i recenti scontri che hanno visto opposti gli Stati Uniti e l’Iran, dimostrando di poter assestare danni significativi se combinati a mezzi di saturazione a basso costo quali droni kamikaze. L’entrata in servizio dello Yildirimhan, unita alla recente introduzione del drone suicida K2 indica la volontà da parte di Ankara di formare una forza militare che sia in grado di fondere in sé capacità di tipo simmetrico, identificate da sistemi d’arma ad alta potenza, con strumenti di tipo asimmetrico, quali droni e missili balistici, in grado di saturare le difese nemiche.

Tale manovra, rappresenta contestualmente un tassello nell’ambito della più ampia rivalità tra Turchia e Israele lungo la Siria. Ankara è stata infatti vista come il principale beneficiario della caduta del regime di Bashar Al Assad in Siria, la quale ha consentito alla Turchia di proiettare la sua influenza nel paese. Lo stato di Israele ha contestualmente avviato un’azione militare nel meridione siriano, spalleggiato da alcune milizie druse, al fine di prevenire lo stanziamento di forze turche vicine ai propri confini. La rivalità tra Israele e Turchia potrebbe rappresentare uno dei principali dossier della politica mediorientale nel prossimo futuro.

Dal punto di vista turco, lo sviluppo di un possente arsenale missilistico, in un contesto nel quale Israele ha già dimostrato nei recenti conflitti con l’Iran di avere difficoltà a mantenere elevati tassi di intercettazione per periodi prolungati, può potenzialmente rappresentare un grande strumento di deterrenza nei confronti dello Stato ebraico, o eventualmente, un utile sistema d’arma da impiegare in un possibile conflitto.