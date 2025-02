Zelensky: "Pronto a dimettermi immediatamente se l'Ucraina entra nella Nato"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarebbe pronto a lasciare il posto da presidente solo di fronte alla garanzia dell'ingresso di Kiev nella Nato: Volodymyr Zelensky si è detto pronto a dimettersi "immediatamente" in cambio dell'adesione dell'Ucraina al Trattato Atlantico.

“Se c'è pace per l'Ucraina, se c'è davvero bisogno che io lasci il mio posto, sono pronto. ... Posso scambiarlo con la Nato”, ha detto Zelensky in una conferenza stampa a Kiev. Il presidente ucraino ha invocato l'unità degli Stati Uniti e dell'Europa per giungere a una "pace duratura", alla vigilia del terzo anniversario dell'invasione russa e sulla scia della svolta favorevole a Mosca presa da Donald Trump. "Dobbiamo fare del nostro meglio per una pace duratura e giusta per l'Ucraina. Ciò è possibile con l'unità di tutti i partner: ci vuole la forza di tutta l'Europa, la forza dell'America, la forza di tutti coloro che vogliono una pace duratura", ha scritto Zelensky su Telegram.

"Ringrazio tutti coloro che respingono quotidianamente" gli attacchi russi: "la nostra aviazione, le truppe missilistiche antiaeree, le unità di guerra elettronica e i gruppi di fuoco mobili dell'Aeronautica e delle Forze di difesa. Ringrazio anche coloro che a terra salvano vite e rispondono alle conseguenze dei bombardamenti: il Servizio di emergenza statale, i medici e la Polizia nazionale. La guerra continua. Chiunque sia in grado di aiutare con la difesa aerea deve lavorare per migliorare la protezione della vita umana", ha rimarcato oggi Zelensky.

I discorsi sulle elezioni in Ucraina si sono amplificati negli ultimi mesi nonostante la legge marziale le proibisca. Zelensky, eletto nel 2019 per cinque anni, è stato criticato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha recentemente accusato il leader ucraino di non voler tenere elezioni. "Oggi mi sto concentrando sulla sicurezza e non tra 20 anni. Non ho intenzione di essere al potere per 10 anni", ha detto Zelensky al forum forum Ucraina: Anno 2025 a Kiev.

Le ONG ucraine hanno affermato che organizzare elezioni durante la guerra è "impossibile", poiché le elezioni devono essere precedute da un cessate-il-fuoco stabile sostenuto da garanzie di sicurezza e da preparativi adeguati per il processo elettorale, incluso il ripristino delle infrastrutture pertinenti.

L'amministrazione di Zelensky si è impegnata a tenere elezioni " immediatamente " dopo la, consentendo così anche a soldati e rifugiati di partecipare in sicurezza al voto. "Il consenso ucraino sulle elezioni non prima di sei mesi dalla fine della legge marziale è sostenuto dalle autorità, dall'opposizione e dalla società", si legge nella dichiarazione delle ONG ucraine.