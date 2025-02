Zelensky sente Meloni: "L'Europa sia nei negoziati sull'Ucraina"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il quale ha espresso gratitudine per il sostegno fornito dall’Italia all’Ucraina. Lo ha reso noto lui stesso attraverso i social, riferendo di aver aggiornato Meloni sui suoi recenti contatti con l’amministrazione statunitense, tra cui un incontro con il vicepresidente JD Vance e una telefonata con l'ex presidente Donald Trump.

Zelensky ha ribadito che "la garanzia più solida ed economicamente vantaggiosa per la sicurezza" dell'Ucraina resta l'adesione alla NATO. Ha inoltre sottolineato l'importanza di un coordinamento tra Europa, Stati Uniti e Ucraina per definire una strategia di difesa comune prima di qualsiasi negoziato. "L'Europa – ha aggiunto – deve avere un ruolo centrale nei colloqui di pace e negli sforzi per prevenire futuri conflitti".

