Zelensky da Trump a Mar-a-Lago: come seguire il bilaterale in diretta

Oggi è una domenica cruciale per gli equilibri della geopolitica mondiale, perché nella cornice di Mar-a-Lago, in Florida, si tiene un bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, il primo dopo quello in Alaska tra il tycoon e Vladimir Putin. Il colloquio, fissato per le ore 19 italiane, rappresenta un momento di potenziale svolta nei negoziati per porre fine a un conflitto che dura ormai da quasi quattro anni e al centro della discussione c'è un piano di pace in venti punti che, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbe pronto per la quasi totalità e mirerebbe a definire garanzie di sicurezza stabili per Kiev e il futuro assetto dei territori contesi.

Per documentare ogni fase di questo storico appuntamento, Rete4 ha deciso di modificare il palinsesto: la diretta inizierà puntuale alle ore 19 con il TG4, che si occuperà di mostrare le prime immagini in arrivo dalla residenza americana e di dare conto dei momenti iniziali del vertice. Si tratta di una finestra fondamentale per cogliere il clima in cui si svolge l'incontro, mentre il mondo attende segnali concreti di distensione o passi avanti significativi nelle trattative. Subito dopo, intorno alle 19.30, il testimone passerà ad Alessandro Sallusti con il suo programma pre-serale 10 Minuti. In questa fascia, l'attenzione si sposterà sull'analisi delle prime indiscrezioni e degli aggiornamenti che giungeranno costantemente dalla Florida. Sarà un momento utile per approfondire il contesto politico e le aspettative che gravitano su questo faccia a faccia, considerando anche le recenti tensioni sul campo di battaglia che rendono il dialogo ancora più urgente e complesso.

La copertura giornalistica entrerà poi nel vivo a partire dalle 19.45 con lo Speciale Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi. Questo spazio farà da apripista alla serata vera e propria, offrendo una panoramica dettagliata sulle reazioni internazionali e coinvolgendo esperti per commentare le dichiarazioni dei due presidenti.

Infine, il racconto proseguirà senza sosta nella prima serata con l'appuntamento tradizionale di Zona Bianca, dove si cercherà di tirare le somme di una giornata che potrebbe riscrivere i rapporti tra Washington, Kiev e il resto della comunità internazionale.