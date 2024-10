Guerritore, star senza Inganno

Ascolta ora 00:00 00:00

È arrivata ieri la nuova serie Netflix, Inganno, con protagonista una strepitosa Monica Guerritore. Si tratta di 6 episodi diretti da un regista di vaglia come Pappi Corsicato a partire da una sceneggiatura scritta, tra gli altri, anche da Teresa Ciabatti e tratta dall'inglese Gold Digger. La trama e le scene hot faranno molto discutere. La vicenda è ambientata tra Napoli e la Costiera amalfitana e racconta il dramma di un'imprenditrice sessantenne, Gabriella, che vede la propria vita stravolta da un amore improvviso. I figli, infatti, non accettano di vedere la madre legarsi ad un uomo più giovane: lo skipper italo americano Elia, interpretato da un muscolare e poco vestito Giacomo Gianniotti. Gabriella credeva di aver attaccato al chiodo la propria vita sessuale, ma quest'uomo misterioso cambia tutto. Sarà un amore sincero, oppure Elia vuol mettere le mani sui soldi della donna? Ha ragione Stefano, il primogenito, a ricorrere all'infermità mentale per impedire il matrimonio? Non rovineremo allo spettatore la visione. Diciamo solo che la serie ha due punti di forza. Il primo è rompere il tabù della passione sensuale nella vecchiaia, soprattutto nel caso sia la Lei della coppia la più anziana.

Il secondo è Monica Guerritore che recita come lei sa fare, senza paura dei primi piani con le rughe e nemmeno del nudo. Altro che la «filtratissima» Nicole Kidman di The Perfect Couple. Tra le debolezze invece: un girato un po' manierista e il resto del cast che è a livello di soap opera.