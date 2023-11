Apple rilascia iOS 17.1.1: a cosa serve il nuovo aggiornamento e quali bug risolve

Ancora una volta sono troppo numerosi i bug che il nuovo aggiornamento software di Apple tenterà di risolvere: si tratta della versione iOS 17.1.1. che tratta soprattutto la risoluzione di un paio di problematiche che gli sviluppatori avevano riscontrato sui loro prodotti.

Cosa viene corretto

Nel dettaglio, per iPhone e iPad viene richiesto un aggiornamento della grandezza di 246,8 Mb che include, tra gli altri, l'aggiustamento di Apple Pay e altre funzionalità Nfc che " potevano diventare non disponibili sui modelli di iPhone15 dopo la ricarica wireless in alcune automobili " e che il " widget dell'app Meteo sulla schermata di blocco poteva non mostrare correttamente le nevicate ". Problemi di poco conto, sulla carta, ma arriva soltanto un paio di settimane dopo il nuovo aggiornamento rilasciato il 24 ottobre (iOS 17.1). Come spiegano gli esperti, è disponibile per tutti gli smartphone dal 2018 in poi.

Come scrive Bloomberg, con questa mossa la Apple avrebbe interrotto lo sviluppo degli aggiornamenti software previsti per il prossimo anno sui dispositivi iPhone, iPad, Mac per concentrarsi sui "difetti" di quelli attuali. Questo ritardo, che sarebbe stato annunciato ai dipendenti la scorsa settimana, ha come unico obiettivo il controllo di qualità dopo una proliferazione di bug nelle prime versioni secondo quanto hanno fatto sapere i bene informati. Invece di aggiungere nuove funzionalità, gli ingegneri aziendali sono stati incaricati di risolvere i difetti e migliorare le prestazioni del software ma chiedendo al quotidiano di rimanere anonime perché la questione è privata.

Il software della Apple – reso celebre per le interfacce, i controlli di facile utilizzo e l’attenzione alla privacy – è dei suoi maggiori punti di forza di Cupertino che impone un costante controllo qualità: la multinazionale ha la necessità di bilanciare la voglia di implementare i dispositivi con nuove funzionalità ma assicurandosi, dall'altro lato, che gli attuali sistemi operativi possano funzionare nel modo più fluido possibile.

Qual è la procedura di aggiornamento

Come sempre, per aggiornare i propri dispositivi basta andare sulle Impostazioni, Generali, Aggiornamento software e si potrà procedere con l'ultima versione, la 17.1.1.: per poterla eseguire correttamente servirà una fonte di alimentazione se la batteria sarà al di sotto del 50% e si potrà scegliere se eseguire l'aggiornamento in tempo reale o spuntare l'opzione per quello automatico che avviene durante le ore notturne. A causa di questi bug, la Apple dovrebbe rilasciare iOS 17.2 soltanto nelle prossime settimane.