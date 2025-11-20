Banali e prive di sicurezza: ecco le password più usate in Italia nel 2025

Non solo "Louvre". Se la notizia della password usata dal museo francese ha sorpreso tutti, la lista delle password più usate in Italia e nel mondo non lascia meno stupiti. Per il sesto anno consecutivo, la sequenza 123456 si è rivelata la password più usata al mondo. A dirlo è lo studio "Top 200 Most Common Passwords" pubblicato dall'azienda di servizi informatici NordPass, che ha analizzato milioni di credenziali rubate tra la fine del 2024 e il 2025.

Le password più usate in Italia

In Italia, la prima posizione spetta alla parola "admin" (nel 2024 neanche tra le top 20) seguita - neanche a dirlo - da "password". Terza la sequenza numerica "123456" che l'anno scorso era la più utilizzata, davanti a "cambiami" e a "123456789". Chiavi di accesso banali, facilissime, dunque. Non solo. Secondo i ricercatori, non vi è "nessuna differenza generazionale nell'uso di password deboli". "Con nostra grande sorpresa, la qualità delle password è scarsa in tutte le fasce d'età", spiegano in una nota ufficiale. "Laddove ci aspettavamo differenze evidenti, in realtà ci siamo imbattuti in una sorprendente uniformità nelle vulnerabilità".

Da Juventus a 123stella e perfino bestemmie

Nella scelta delle password, poi, più che l'efficacia pesano le passioni degli utenti. Nel nostro Paese, le sequenze usate per proteggere profili social, accessi ai siti web e anche a conti finanziari, sono spesso legate alle passioni nazionali e al folclore locale. Il calcio è onnipresente, con riferimenti frequenti alla propria squadra del cuore, come dimostrano "juventus" o combinazioni come "Napoli1926".

Non mancano riferimenti come "123stella" o "ciaociao", e termini curiosi come "perlenera". Per la prima volta, NordPass riscontra anche il ripetuto uso di una bestemmia. La Generazione X e i Baby Boomers tendono a utilizzare molto i nomi propri di persona. Nelle loro credenziali compromesse compaiono frequentemente Veronica, Lorena, Maria, Silvia o Rodolfo.

Consigliato l'uso di gestori di password

"Con il numero di casi di violazione in aumento ogni anno, il problema rimane diffuso e pericoloso come sempre, il che suggerisce che gli approcci attuali non riescono a generare cambiamenti significativi" continuano i ricercatori che, per proteggere le identità,

consigliano l'uso didell'autenticazione a più fattori e il nuovo sistema dellache richiede l'uso di un dispositivo in possesso per validare l'accesso ad un servizio.