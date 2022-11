Cyber Monday: gli accessori per smartphone sotto ai 50 euro must have

Possedere uno smartphone significa avere la necessità di alcuni accessori: auricolari, protezioni, cover, power bank e altro sono oggetti che chi ha uno smartphone trova utili in base al proprio bisogno.

A volte questi prodotti pesano un po’ sulle tasche, ma con il Black Friday di Amazon è possibile usufruire di agevolazioni. Qui di seguito alcuni esempi a piccoli prezzi.

Iniu power bank

Si tratta di un dispositivo per la ricarica portatile: in altre parole, quando si è fuori casa e la batteria dello smartphone sta morendo, lo si può ricaricare dove si desidera, perfino al mare. Il power bank Iniu permette di ottenere una ricarica dello smartphone fino al 58% in mezz’ora, e nello stesso tempo una ricarica del 34% su tablet. Ha diverse porte, tra cui una Usb-C. Acquista il prodotto in offerta a 32,99 euro su Amazon.

Ringke cover

Questa cover per smartphone, antiscivolo, antiurto e antigraffio, è compatibile con Google Pixel 7. La cover Ringke è realizzata in materiale sottile e leggero, ma non per questo meno resistente: ha un design aerodinamico e una texture granulare. Acquista il prodotto in offerta a 9,59 euro su Amazon.

Esr protezione schermo

Questa protezione in vetro temperato è invece compatibile con iPhone 14. La protezione Esr resiste agli urti fino a un peso di 50 chili, ha un’elevata trasparenza ed è resistente a impronte e graffi. Acquista il prodotto in offerta a 14,39 euro su Amazon.

Goodvish cover

Si tratta di una cover compatibile con iPhone 13, è regolabile e possiede un laccio per portare in giro lo smartphone senza necessità di metterlo in tasca o in borsa. La cover Goodvish è trasparente, ma niente paura: di solito le cover trasparenti con il tempo diventano giallognole, ma questa è in materiale anti-ingiallimento. Acquista il prodotto in offerta a 14,44 euro su Amazon.

Aoguerbe power bank

È compatibile con diversi modelli di iPhone, tra cui quelli delle versioni 12, 13 e 14. Si tratta di un caricabatterie senza fili, disponibile in tanti colori, dal viola al rosa. Il power bank Aoguerbe promette una ricarica rapida e di alta qualità, e può essere utilizzato per 3 dispositivi allo stesso tempo. È leggero e assicura sicurezza. Acquista il prodotto in offerta a 34,99 euro su Amazon.

Eono porta telefono

È un porta telefono magnetico: significa che per esempio lo si può usare in un’auto in cui non c’è il navigatore di serie, ma si utilizza lo smartphone per spostarsi seguendo le mappe di Google. Tanto che nel pacco del porta telefono Eono è inclusa una morsa da inserire nella bocchetta dell’aria. Si rimuove facilmente, per non comportare distrazione alla guida. Acquista il prodotto in offerta a 12,79 euro su Amazon.

Soleilx presa multipla

Da qualche anno, quando si acquista uno smartphone, gli adattatori per le prese di corrente non sono inclusi. Quindi, o si usano i vecchi, oppure se ne acquistano di nuovi. La presa multipla Soleilx possiede 4 prese Usb ed è compatibile con vari modelli iPhone, Samsung, Nokia, Motorola e Huawei. Acquista il prodotto in offerta a 12,99 euro su Amazon.

UGreen presa multipla

Si tratta di una presa multipla davvero indispensabile, soprattutto per coloro che usano insieme al computer fotocamere e videocamere. La presa multipla UGreen possiede infatti le Usb d’ordinanza, ma ha anche porte ethernet, lettori di schede Sd/Tf ed è compatibile con vari device Apple, ma anche Asus, Lenovo e altri. Acquista il prodotto in offerta a 47,59 euro su Amazon.

