Prodotti per gli over: le migliori offerte per il Cyber Monday

La lunga settimana del Black Friday si conclude cedendo al passo all'attesissimo Cyber Monday, un appuntamento imperdibile con le ultime offerte e le occasioni sconto. In particolare su tanti articoli relativi all'elettronica di consumo, un'opportunità importante per gli amanti dei prodotti tecnologici. Senior compresi, sempre più proiettati verso una realtà interattiva, social e veloce, basata sulla presenza di articoli tecnologici perfetti per semplificare i gesti del quotidiano. Ma il Cyber Monday è anche l'ultima occasione per acquistare una serie di accessori a prezzi ulteriormente ribassati, perfetti per il fitness, la casa, il benessere personale o da trasformare in doni di Natale davvero unici. Ecco tutte le offerte Amazon per il Cyber Monday.

Telefono cellulare a conchiglia

Tecnologia avanzata per il telefono cellulare Flex Plus 55 della Trevi, perfetto per i senior più attenti e al passo con tempi. Un articolo non solo funzionale ma che semplifica la quotidianità, grazie al display con maxi caratteri per una visione ottimale, tasti grandi e facili da digitare. E con la possibilità di memorizzare fino a 250 numeri nella rubrica e 50 sms, con l'opzione slot per memoria esterna micro sd fino a 16gb. Ripete vocalmente i numeri dopo la composizione, offrendo la possibilità di inserire fino a 8 numeri dei propri familiari - per contattarli velocemente tenendo premuto il tasto numerico corrispondente. Completa il tutto il comodo tasto SOS, attivabile con una pressione del dito così da contattare 5 numeri precedentemente memorizzati, inviando loro anche un sms automatico. Acquista il prodotto in offerta a 34,90 euro su Amazon.

Massaggiatore elettrico per piedi

Un toccasana per i piedi ecco il massaggiatore plantare Shiatsu Deluxe della Homemedics, perfetto per ridurre lo stress e la tensione favorendo un ottimo relax tra le mura di casa. Tutto merito dei sei nodi rotanti con 18 testine massaggianti, abbinato alla funzione calore rilasciato premendo due volte il tasto dell'accensione, così da alleviare le contratture. Un'azione lenitiva, riposante e in grado di sciogliere e rilassare. Acquista il prodotto in offerta a 57,99 euro su Amazon.

Sgabello per doccia

Comodità e benessere anche durante la doccia, ecco un oggetto imperdibile in grado di semplificare il quotidiano: lo sgabello per doccia della ‎Mobiclinic modello Puerto. Un articolo confortevole e, al contempo, stabile con gambe in alluminio regolabili per una migliore comodità. I piedini antiscivolo e le maniglie laterali offrono un utilizzo solido, agevolando una maggiore indipendenza personale. Il sedile in PVC è caratterizzato dalla presenza di fori che favoriscono il deflusso dell'acqua e una maggiore igiene, impedendo il ristagno. Acquista il prodotto in offerta a 52,95 euro su Amazon.

Misuratore di pressione

Sfigmomanometro da braccio con ampio display per una visualizzazione perfetta dei dati relativi alla pressione, ma anche al battito cardiaco. L'articolo della Beurer comprende la presenza di un manicotto universale, avvalendosi di una tecnologia avanzata e di facile utilizzo. Il dispositivo medico è in grado di memorizzare fino a 30 misurazioni di pressione per quattro persone, rilevando anche l'eventuale presenza di aritmie e rischi per la salute. Scopri il prodotto in offerta a 37,99 euro su Amazon.

Timer da cucina

Per semplificare le tempistiche in cucina ecco il timer digitale di Avinia che si imposta facilmente, ruotando semplicemente l'anello esterno prima di premere l'apposito pulsante One Touch. Si può appendere, appoggiare al tavolo e disporlo in piedi sul piano di lavoro, con tre livelli di luminosità adattabili a ogni ambiente e cifre maxi a LED. Una visione perfetta in combinazione con un audio impareggiabile, grazie ai tre livelli di allarme. Ideale per la cucina ma anche per l'ufficio, per il fitness, per le tempistiche legate ai compiti dei nipoti e molto altro. Acquista il prodotto in offerta a 16,99 euro su Amazon.

Lavatesta portatile

Ecco il pratico e leggero lavatesta da lavandino, facilmente trasportabile, modello Teja della Mobiclinic. Un articolo che agevola l'igiene personale, da utilizzare seduti comodamente su una sedia. Perfetto anche per chi ha problemi di deambulazione, da utilizzare all'interno della casa perché si adatta a ogni situazione. Molto pratico, realizzato in plastica, si pulisce con facilità. Acquista il prodotto in offerta a 16,99 euro su Amazon.

Tappeto da bagno

Soffice e morbido, è il tappetino da bagno della TranquilBeauty dal formato rettangolare, con pelo in mircofibra e memory foam, completamente antiscivolo. Per un appoggio morbido ma sicuro, grazie alla base in gomma TPR, perfetto per il bagno ma utilissimo anche in cucina. Si lava facilmente in lavatrice a 30 gradi, preservando la morbidezza, l'igiene e l'effetto soft dell'appoggio. Scopri il prodotto in offerta a 15,19 euro su Amazon.

