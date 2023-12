Fotocamere, colori, tasto unico: come sarà l’iPhone 16

Prendono sempre più piede i rumor che anticipano gli iPhone 16, la nuova line-up degli smartphone Apple che – come da tradizione – dovrebbero essere presentati a settembre del 2024.

Si tratta di voci di corridoio, in gran parte corroborate da esperti che, va detto, non sempre indovinano ma raramente sostengono teorie strampalate. Rumor plausibili ma non sempre realistici, insomma.

Intanto, tra una voce e l’altra, si hanno già abbastanza informazioni su come potrebbero essere gli iPhone 16 a circa tre mesi dal lancio ufficiale degli iPhone 15, presentati lo scorso settembre.

Secondo il sito MacRumors, il nome in codice dei nuovi iPhone, ossia il nome usato all’interno di Apple, sarebbe DeLorean.

Le fotocamere degli iPhone 16

Sempre secondo il medesimo sito, dovrebbero tornare le fotocamere disposte in verticale, con gli obiettivi uno sotto l’altro e non più in diagonale mentre, sui modelli ammiraglia (Pro e Pro Max) dovrebbero ricorrere alla tecnologia tetraprisma che riflette meglio la luce e consente maggiori lunghezze focali.

La disposizione delle fotocamere è un ritorno al passato ma potrebbe portare con sé innovazioni di un certo calibro. Sappiamo che l’iPhone 15 Pro ha un teleobiettivo da 12 megapixel con uno zoom 3x e che l’iPhone 15 Pro Max consente lo zoom 5x e, considerando ciò che oggi è dato sapere, sempre grazie al tetraprisma, lo zoom digitale degli iPhone 16 potrebbe arrivare a 25x.

La scelta di tornare alla disposizione verticale delle fotocamere sarebbe da ricondurre alla possibilità di registrare video spaziali da destinare all’uso dei Vision Pro, il visore per la realtà virtuale e la realtà aumentata su cui Apple sta puntando molto (a discapito del prezzo di 3.499 dollari, ossia 3.245 euro circa).

I colori degli iPhone 16

Secondo le voci di corridoio i colori sarebbero tre: giallo, rosa e mezzanotte. Tra tutte le informazioni, quelle relative ai colori sono le più approssimative perché, essendo l’iPhone 16 in fase di progettazione, a diversa tonalità corrisponde diversa configurazione dello smartwatch, tant’è che la scelta cromatica potrebbe cambiare radicalmente quando verrà iniziata la produzione dei nuovi smartphone.

Il tasto unico degli iPhone 16

I prototipi circolanti mostrerebbero tre diverse configurazioni dei tasti e, tra queste, ci sarebbe anche quello che in gergo viene chiamato “tasto unico”, ossia un pulsante del volume unificato destinato a rimpiazzare i due pulsanti attuali.

La cosa più interessante è, tuttavia, l’ingegnerizzazione. Uno dei prototipi lascia intravvedere un nuovo tasto posizionato sul lato destro dello smartphone la cui funzione (potrebbero anche essere più d’una) è ancora ignota, al di là delle supposizioni che si inseguono in modo un po’ disordinato. Questo significa che l’antenna 5G (mmware) dovrebbe essere spostata sul lato sinistro dello smartphone.

Il nuovo tasto dovrebbe essere capacitivo, ossia dotato di sensori che riconoscono la pressione esercitata sul pulsante. Tecnologia che Apple ha già usato con il tasto Home degli iPhone 7 e 8 (quindi a partire dal 2016).