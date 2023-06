Apple Vision Pro: dalla data di realizzazione al prezzo. Tutte le domande

È, forse, davvero, il primo oggetto hi-tech capace di catapultarci nella realtà virtuale e aumentata e già considerato dagli esperti come il miglior visore mai presentato: stiamo parlando dell'Apple Vision Pro che il mondo ha visto per la prima volta nei giorni scorsi durante la presentazione dall'azienda di Cupertino oltre alle altre novità di cui ci siamo occupati sul Giornale.it. Dalle forme di una maschera per lo sci in alluminio, presenta alcune linee studiate per seguire il viso e numerose telecamere puntate verso l'esterno e verso l'interno così da offire una realtà virtuale di alto livello.

Realizzazione e prezzi

Un decennio: così tanto ha impiegato l'azienda della mela morsicata a realizzare lo strumento appena lanciato in commercio e considerato, dai primi utenti che lo hanno provato, come " naturale e fantascientifico allo stesso tempo ". " Le due telecamere puntate su ciascuno dei nostri occhi, unite a un algoritmo che trasforma ogni minimo movimento in comando, permettono un controllo immediato di ogni elemento digitale che ci compare nelle lenti del Vision Pro. Lo sguardo non sbaglia mai, premiamo sempre esattamente ciò che abbiamo intenzione di premere. È pazzesca questa interfaccia, non c’è altro modo per descriverla", ha dichiarato al Corriere chi ha provato questa esperienza.

Il prezzo, per adesso, è molto elevato e soltanto per gli americani: nel 2024, data di uscita negli Usa, sarà venduto al costo di 3.500 dollari (oltre quattromila euro) e per il nostro Paese non si sa ancora quando potrà essere disponibile.

Cosa può fare Apple Vision Pro?

Sul sito ufficiale della Apple si legge che il nuovo visore è in grado di far navigare in rete utilizzando soltanto gli occhi, le mani e la voce. " Così puoi fare cose che ami in modi mai visti prima ", scrivono gli sviluppatori. Come detto, grazie a una serie di fotocamere e sensori avanzati si può visualizzare in modo differente ma chiaro il mondo circostante, capire in quale ambiente e gli altoparlanti accanto alle orecchie offrono un audio spaziale che si fonde con il mondo reale.

Cosa succede con le app?

Con Vision Pro, tutte le app possono essere riorganizzate e utilizzate in maniera tridimensionale rimanendo presenti nel mondo che ci circonda. Sarà possibile navigare sul Web con Safari, creare un elenco di cose da fare con le Note, chattare su WhatsApp in maniera differente che digitando manualmente sulla tastiera dello smartphone e con un semplice sguardo. Con iCloud, i contenuti vengono sincronizzati automaticamente con iPhone, iPad e Mac.

E gli oggetti?

Il dispositivo "dà vita" agli oggetti 3D che possono estratti e guardati da ogni angolazione come se fossero proprio di fronte a noi. Chi possiede un Mac e lo collega con il wireless, con Vision Pro si potrà posizionare ovunque nello spazio e utilizzare il visore come fosse un enorme display 4K portatile. " Vision Pro può trasformare qualsiasi stanza nel tuo teatro personale. Espandi i tuoi film, spettacoli e giochi fino alla dimensione perfetta mentre ti senti parte dell'azione con Spatial Audio ", spiegano gli esperti.

Cosa accade con FaceTime?