Apple, a che ora e dove vedere l'evento di oggi. Segui le novità in diretta

Il grande giorno è arrivato: la Apple sta presentando al mondo i nuovi prodotti della sua vasta gamma nel corso dell'evento chiamato Wonderlust. Grande curiosità soprattutto per tutta la linea che comprende i nuovi iPhone 15 ma Cupertino ha deciso di iniziare presentando gli Apple Watch (successivamente gli AirPods).

Dove seguire l'evento

L'appuntamento è per le ore 19 italiane che sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube (clicca qui) del colosso di Cupertino ma anche sulla pagina Eventi Apple.

Si parte con gli Apple Watch

Ecco gli Apple Watch: il Series 9 ha un nuovo design interno con il chip S9, più veloce del predecessore e con quattro Neural Engine che raddoppiano la velocità anche dell'intelligenza artificiale. La batteria potrebbe durate tutto il giorno mentre, chi desidera fare richieste a Siri, può inoltrarle all'interno dell'orologio senza necessità del Cloud. Ma un'altra grande novità riguarda una nuova possibilità quando si hanno le mani occupate: facendo doppio tap con pollice e indice si può rispondere a una telefonata. I nuovi modelli saranno pronti entro la fine dell'anno con l'inglese e il cinese-mandarino.

Capitolo relativo ai colori: la novità è rappresentata dal rosa: gli altri colori saranno l'argento, l'oro, argento, il blu scuro e il rosso. Un'altra novità riguarda i cinturini: addio al cuoio custodie, ecco FineWoven, materiale più amico dell'ambiente. Le colorazioni sono diverse e tutte molto accattivanti.

Ecco le novità previste sugli iPhone

Come abbiamo visto sul Giornale.it, la curiosità di milioni di appassionati riguarda innanzitutto i nuovi smartphone arrivati alla serie 15: saranno disponibili la versione base, l'iPhone 15 Pro, Pro Max e Plus. Secondo le prime indiscrezioni saranno presenti chip e lenti molto più efficienti che in passato ma anche la famosa ricarica universale che ha imposto l'Ue: infatti, entro la fine del 2024, tutti i nuovi dispositivi dovranno essere dotati di porta Usb-C. " Secondo alcune indiscrezioni, Apple adotterà Usb-C quest'anno invece di aspettare fino al prossimo anno per conformarsi alle normative europee ", hanno dichiarato alcuni esperti del settore. Si tratta di una rivoluzione che " darà fastidio a molti utenti Apple ma si abitueranno, non avranno scelta ", continua l'analista.

I nuovi dispositivi avranno uno schermo da 6,1 pollici (i più piccoli) mentre i più grandi da 6,7 pollici come gli attuali iPhone 14). La versione "maggiorata" sarà rappresentata dal 15 Plus mentre i Pro e Pro Max avranno prestazioni maggiori tra cui uno zoom periscopico per quanto riguarda le fotografie. Gli esperti spiegano che verranno migliorate tutte le prestazioni legate alla durata della batteria e un nuovo processore, più potente, che riguarda soltanto le versioni Pro.

Le novità su AirPods

Arriverà il momento anche per gli AirPods: le indiscrezioni indicano l'immissione sul mercato di nuovi AirPods Pro con la custodia dotata di porta Usb-C come vuole la norma europea.